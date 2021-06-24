الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية»: إفريقيا تواجه موجة ثالثة سريعة الارتفاع من جائحة كورونا

الصحة العالمية
الصحة العالمية

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن قارة إفريقيا تواجه موجة ثالثة سريعة الارتفاع من جائحة كورونا، مع انتشار حالات الإصابة بشكل أسرع.

وأشارت المنظمة- في تقرير لمكتبها الإقليمي لإفريقيا اليوم الخميس- إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت في دول القارة لخمسة أسابيع متتالية منذ بداية الموجة الثالثة في 3 مايو 2021، لافتة إلى أن القارة سجلت حتى 20 يونيو الجاري (أي اليوم 48 من الموجة الجديدة) زيادة قدرها 21%، مقارنة مع أول 48 يوما من الموجة الثانية.

وذكر تقرير المنظمة أن الوباء ينتشر في 12 دولة إفريقية بسبب مزيج من العوامل، بما في ذلك ضعف مراعاة تدابير الصحة العامة وزيادة التفاعل الاجتماعى والحركة، إضافة إلى انتشار متغيرات الفيروس، والتي تعد القوة الدافعة للطفرة الجديدة.

وأشار إلى أنه جرى اكتشاف متغير (دلتا) في معظم العينات التي جرى تسلسلها في الشهر الماضى في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، اللتين تشهدان تصاعدا في حالات الإصابة بالفيروس، مضيفا أنه جرى الإبلاغ عن متغير (دلتا) في 14 دولة إفريقية حتى الآن.

بدورها، قالت المديرة الإقليمية لإفريقيا بمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة ماتشيديسو مويتى، إن الطفرة الأخيرة لانتشار فيروس كورونا في القارة تهدد بأن تكون الأسوأ، حتى الآن، مضيفة أنه لا يزال بإمكان إفريقيا أن تخفف من حدة تأثير هذه الإصابات سريعة الارتفاع، "لكن نافذة الفرصة تغلق".

وأكدت منظمة الصحة أن الزيادة المفاجئة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في إفريقيا تأتي مع استمرار أزمة إمدادات اللقاحات، مضفية أن 18 دولة إفريقية استخدمت أكثر من 80% من إمدادات لقاحات كورونا من مرفق (كوفاكس)، التابع لمنظمة الصحة، كما أن ثمانى منها استنفدت مخزونها بينما قامت 29 دولة بإدارة أكثر من 50% من إمداداتها.

 وأشارت إلى أنه بالرغم من التقدم المحرز إلا أنه جرى تطعيم ما يزيد قليلا عن 1% من سكان إفريقيا فقط.

منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية قارة إفريقيا كورونا جائحة كورونا

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