«روسية» وزوجها يتقدمان بالشكر للأطقم الطبية بمستشفى مطروح العام (فيديو)

لرعايتهم خلال تعرضهم لحادث..

زارت سيدة روسية الجنسية وزوجها الطبيب المصري المقيم في روسيا، اليوم الخميس، مستشفى مطروح العام وتقديم الشكر لهم على رعايتها هي وزوجها عقب إصابتهما في حادث على طريق سيوة.

وحصلت “الدستور” على فيديو للسيدة الروسية وزوجها خلال تقديمهما الشكر للطاقم الطبي بالمستشفى.



وقال الدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح العام، إن المواطنة الروسية وزوجها الطبيب المصري أصيبا في حادث انقلاب سيارة بطريق سيوة بجروح متفرقة في الجسم وقام على الفور الطاقم الطبي بالمستشفى بإسعافهما .

وأوضح أنه عقب عودتهم إلى مصر قاما بزيارة مستشفى مطروح العام وقدما الشكر إلى الأطقم الطبية بالمستشفى على رعايتهما خلال تعرضهما للحادث.