عدلى منصور يزور مكتبة مصر العامة بعزبة البرج

زار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، اليوم الخميس، مكتبة مصر العامة بعزبة البرج في محافظة دمياط.

وقال السفير عبد الرءوف الريدي فى بيان صحفي: أشكر المستشار عدلي منصور على زيارته التاريخية لمكتبة مصر العامة بعزبة البرج، لقد شرفت المكتبة وعزبة البرج بهذه الزيارة وسنظل نتذكرها بكل تقدير وأشكر الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على إتمام هذه الزيارة وتقديم كتابي "رحلة العمر" إلى المستشار رئيس الجمهورية السابق.

وأضاف: “ستكون هذه الزيارة علامة مهمة في مسيرة مكتبة عزبة البرج وتتلقى بها دفعة معنوية كبيرة”.

واختتم بيانه قائلاً: “وإذ أرجو أن تتكرر هذه الزيارة التي وصفتم فيها المكتبة بأنها منارة وتمتد إلى المنارات الأخرى في منظومة مكتبات مصر العامة العشرين”.