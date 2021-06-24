الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عدلى منصور يزور مكتبة مصر العامة بعزبة البرج

المستشار عدلي منصور
المستشار عدلي منصور فى زيارة الى مكتبة مصر العامة

زار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، اليوم الخميس، مكتبة مصر العامة بعزبة البرج في محافظة دمياط.

وقال السفير عبد الرءوف الريدي فى بيان صحفي: أشكر المستشار عدلي منصور على زيارته التاريخية لمكتبة مصر العامة بعزبة البرج، لقد شرفت المكتبة وعزبة البرج بهذه الزيارة وسنظل نتذكرها بكل تقدير وأشكر الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على إتمام هذه الزيارة وتقديم كتابي "رحلة العمر" إلى المستشار رئيس الجمهورية السابق.

وأضاف: “ستكون هذه الزيارة علامة مهمة في مسيرة مكتبة عزبة البرج وتتلقى بها دفعة معنوية كبيرة”.

واختتم بيانه قائلاً: “وإذ أرجو أن تتكرر هذه الزيارة التي وصفتم فيها المكتبة بأنها منارة وتمتد إلى المنارات الأخرى في منظومة مكتبات مصر العامة العشرين”.

 

205846371_952249505562699_8052195208595784442_n
205846371_952249505562699_8052195208595784442_n
المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق مكتبة مصر العامة السفير عبد الرءوف الريدي الدكتورة منال عوض محافظ دمياط رحلة العمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

لحظة ضبط علاء حسانين «نائب الجن» بتهمة التنقيب عن الآثار (فيديو)

بثغرة فى عقده.. الزمالك يخطف عمرو جمال نجم الأهلى

القبض على علاء حسانين «نائب الجن» بتهمة التنقيب عن الآثار

«لا والنبى يا عبده».. كتاب ساخر لمحمد راضى عن دار المؤسسة

«حطوا الجثة في ثلاجة سمك».. قتل عشيقته واشترى سكوت والدها بـ50 ألف جنيه

أحمد عدوية.. أسطورة الغناء الشعبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

انتصار الليبيين فى برلين

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من «مواجهات المسيرات».. وجيش الاحتلال يبحث التهدئة على حدود غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 11 فلسطينيًا في الضفة

رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده فى القدس