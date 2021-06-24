بوتين يبحث مع القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا الوضع فى قرة باغ

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الخميس، أن موسكو ستواصل جهود الوساطة لضمان الاستقرار في منطقة " ناجورنو قرة باغ" المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، وذلك بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

وذكر المكتب الإعلامي للكرملين، في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "خلال تبادل الآراء بشأن الوضع في ناجورنو قرة باغ، شدد الجانبان على أهمية التنفيذ المطرد للاتفاقيات المبرمة بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان في 9 نوفمبر 2020 و 11 يناير من هذا العام"، مؤكدًا مواصلة موسكو بذل جهود الوساطة الفعالة والهادفة من أجل ضمان الاستقرار في المنطقة.

وأكد البيان أن الزعيمين اتفقا على الحفاظ على الاتصال في المستقبل، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

من جانبه، أكد المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية أن بوتين وباشينيان ناقشا تنفيذ الاتفاقات بشأن ناجورنو كاراباخ ، مضيفا أن الجانبين شددا على الدور الأساسي لإعادة أسرى الحرب.

يُشار إلى أن بوتين بحث، أمس الأربعاء، أيضا قضية ناجورنو قرة باغ في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأذري إلهام علييف.

وفي سياق متصل، ثمن الكرملين، اقتراحا لعقد قمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن العمل لم ينطلق بعد على تطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع.