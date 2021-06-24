إنجى المقدم تتعاقد رسميًا على بطولة فيلم ومسلسل

تعيش الفنانة إنجي المقدم حالة نشاط فني بعد تعاقدها رسميًا على بطولة فيلم ومسلسل.

وتستعد إنجي المقدم لتصوير فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان “بيت العز” وتشارك في بطولته بجانب منة شلبي، وغادة عادل، وسيناقش قضايا المرأة بشكل مختلف، وهو من تأليف أحمد سالم ويوسف سالم، فيما تتولى إخراجه مريم الأحمدي، وإنتاج شركة الماسة للمنتج هشام عبدالخالق.

وتعاقدت منة على بطولة فيلم "بيت العز" بعد اعتذار دينا الشربيني وروبي عن بطولته، ومن المقرر أن تبدأ تصوير أول مشاهدها خلال شهر أغسطس المقبل، وتحديدًا بعد انتهاء الجهة المنتجة من ترشيح باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل.

كما تعاقدت رسميًا على بطولة مسلسل “دليلك الذكي إلى الطلاق” والمقرر الإفصاح عن كافة تفاصيله خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد الاستقرار على صناع العمل بالكامل والمخرج الذي يتولى مهمة إخراجه بالإضافة إلى إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين فيه.