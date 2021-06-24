صدور كتاب «ذاكرة النخبة» لـ محمد غنيمة عن دار الرواق

أعلنت دار الرواق للنشر والتوزيع عن صدور كتاب جديد بعنوان “ذاكرة النخبة ..أوراق ومراسلات نادرة من التاريخ الحديث" للكاتب محمد غنيمة.

وقال مؤلف الكتاب الكاتب والباحث فى التاريخ بمكتبة الإسكندرية محمد غنيمة، إن كتابه يعد حلقة من حلقات مشروعه فى تأريخ النخبة المصرية وتكويناتها.

وأضاف "غنيمة" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الكتاب يجيب عن بعض التساؤلات مثل لماذا قام الدكتور طه حسين بعمل مؤامرة على وزارة المعارف المصرية؟ والتى تتمثل في كونه من اوائل الداعمين لتعلم الفتيات المصريات بالجامعة مثل دعمه لتلميذته سهير القلماوى استكمال تعليمها، مشيرا إلى أن هناك نص للدكتور طه حسين لقبول الجامعة لاستكمال تدريس الفتيات المصريات بالجامعة، مهتم بافرازات المجتمع والتحولات الاجتماعية.

أما بالنسبة إلى الدكتور جمال حمدان، تابع: “ربما نتعمق أكثر في فهم شخصيته وعن رؤيته لشخصية المصري نفسه؟ ونرصد دوره فى دراسة تطور سيكولوجية الفرد عبر الجغرافيا والتاريخ ، حيث اعتمدت على أوائل إصداراته”.

محمد عنيمة كاتب وباحث وموثِّق تاريخي، يعمل في مكتبة الإسكندرية، صدر له عن دار الرواق أيضا كتاب "عروش تتهاوى.. النهايات الدرامية للأسرة العلوية"، كما صدر له عن مكتبة الإسكندرية "جمال حمدان وعبقرية المكان،2014"، واشترك في إعداد المواد الوثائقية لمجموعة مهمة من الكتب الوثائقية، كما نشرت له مجموعة كبيرة من المقالات والمشاركات العلمية في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية.