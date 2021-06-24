الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«وصفة العمر الطويل».. الخضروات والفاكهة أقوى علاج لمواجهة السرطان

الانظمة الغذائية
الانظمة الغذائية

أكدت دراسة علمية أن تناول وجبة غداء مكونة من الفاكهة والخضروات على العشاء وعدم تناول وجبات خفيفة من الأطعمة النشوية مثل رقائق البطاطس هو المفتاح لدرء السرطان وأمراض القلب.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد درس باحثون من جامعة هاربين الطبية الصينية ارتباطات بين العادات الغذائية والصحة بين أكثر من 21500 بالغ أمريكي.
ووجدوا أن تناول الوجبات الخفيفة النشوية بين الوجبات يزيد من خطر الوفاة بنسبة 50 في المائة والوفاة بسبب الاصابة أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تتراوح بين 44-57 في المائة.
ومع ذلك ، وجد أن استهلاك الفاكهة والخضروات ومنتجات الألبان في وجبات معينة يساعد في تقليل مخاطر الوفاة المبكرة من حالات مختلفة.
وأجرى الدراسة أخصائية التغذية يينج لي وزملاؤها من جامعة هاربين الطبية في مقاطعة هيلونججيانج في أقصى شمال الصين.
وقال البروفيسور لي: "يشعر الناس بقلق متزايد بشأن ما يأكلونه وكذلك عندما يأكلون".
وأضاف: "سعى فريقنا إلى فهم أفضل للآثار التي تحدثها الأطعمة المختلفة عند تناولها في وجبات معينة".
للقيام بذلك، قام الفريق بتحليل النظم الغذائية لنحو 21503 بالغًا أمريكيًا تتراوح أعمارهم بين 30 عامًا فأكثر ممن شاركوا في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية في الفترة من 2003 إلى 2014.
وقاموا بمقارنة هذه البيانات مع مؤشر الوفيات الوطني للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيرين إلى أي أشخاص ماتوا في الفترة حتى 31 ديسمبر 2015 لأي سبب - بما في ذلك السرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية، ومعظم الامراض المزمنة المنتشرة في جميع انحاء العالم.

دراسة صينية علماء بحثية خضروات فاكهة

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وائل لطفي

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