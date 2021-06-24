«مصر الحديثة»: زيادة المعاشات تعكس حرص الرئيس على توفير حياة كريمة للمصريين

أكد الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أول يوليو المقبل، يعكس حرص الرئيس على دعم المواطنين ورفع مستواهم المعيشي، والعمل على توفير حياة كريمة لهم.

وأضاف في بيان له، أن القيادة السياسية تعمل علي توفير حياة كريمة لائقة بجموع المصريين سواء في القرى والمراكز والمدن، موضحا أن الرئيس السيسي يسعى منذ توليه الحكم لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة محدودي الدخل وأصحاب المعاشات.

وأشار رئيس حزب مصر الحديثة إلي أن قرار زيادة المعاشات خلال العام المقبل بنسبة 13%، تأتي في إطار إدراك حق المواطنين في البدء في جني ثمار الإصلاحات والإنجازات التي تمت في البلاد على مدار السنوات الماضية ولا تزال مستمرة حتى الآن.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من القرارات التي تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، لافتا إلي أن الرئيس السيسي يعي تمامًا الحالة الاجتماعية التي تعاصرها فئات مُحدودي الدخل، نتيجة لقرارات خطة الإصلاح الاقتصادي، وهو ما جعله يتخذ قرار زيادة المعاشات.