الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ملكة بريطانيا تفقد نصف دخلها السنوى بسبب كورونا

قصر باكنجهام
قصر باكنجهام

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الملكة إليزابيث الثانية واجهت عجزا قدره 10 ملايين جنيه إسترليني في مواردها المالية نتيجة فيروس كورونا.

وكشف قصر باكنجهام، أمس، عن أنه فقد ما يزيد قليلاً عن نصف دخله السنوي خارج التمويل الحكومي بعد إغلاق القصر أمام الزوار.

وتسبب هذا في سحب الأسرة المالكة من مدخراتهم الخاصة لتعويض العجز.

وانخفض الدخل من 20.2 مليون جنيه إسترليني في 2019-20 إلى 9.4 مليون جنيه إسترليني في 2020-21. 

وفي الوقت نفسه، ارتفعت فاتورة صيانة الممتلكات من 38.4 مليون جنيه إسترليني إلى 49.5 مليون جنيه إسترليني كجزء من التحديث المخطط له للمقر الرسمي للملكة.

وزادت المنحة السيادية، وهي وعاء الأموال التي تمنحها الحكومة للملك والتي تستند إلى فائض الدخل من The Crown Estate قبل عامين، بمقدار 3.5 مليون جنيه إسترليني إلى 85.9 مليون جنيه إسترليني خلال 2020-21.

وكان يتألف من عنصر أساسي قيمته 51.5 مليون جنيه إسترليني يمول واجبات الملكة الرسمية وأسرتها، بالإضافة إلى 34.4 مليون جنيه إسترليني إضافية لتغطية تكاليف الحجز في القصر.

وإجمالاً، كلف النظام الملكي دافعي الضرائب 87.5 مليون جنيه إسترليني في 2020-21، بزيادة قدرها 18.1 مليون جنيه إسترليني عن السنة المالية السابقة، وكان هذا بسبب تكثيف أعمال بناء القصر.

ووصف كبار مساعدي العائلة المالكة قرارهم غير المخطط له بسداد 2.4 مليون جنيه إسترليني من الأموال العامة التي أنفقت على تجديد منزل فروجمور كوتيدج بأنه "صفقة جيدة" لدافعي الضرائب.

وأعلن هاري وميغان العام الماضي أنهما قررا تسديد تكلفة تحويل خمسة منازل ريفية للموظفين إلى منزل عائلتهم في وندسور كجزء من "انفصالهم النظيف'' مع العائلة المالكة ولمنع المزيد من الانتقادات العلنية.

الملكة اليزابيث الثانية قصر باكنجهام كورونا دخل هاري ميجان ضرائب

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

بثغرة فى عقده.. الزمالك يخطف عمرو جمال نجم الأهلى

«حطوا الجثة في ثلاجة سمك».. قتل عشيقته واشترى سكوت والدها بـ50 ألف جنيه

تحريات تعذيب طفلة والتمثيل بجثتها بكرداسة: خنقوها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

وزير الرى يستعرض مع كبار مسئولى جنوب السودان تطورات سد النهضة

مريض سمنة بالغربية يستغيث بالرئيس لعلاجه: «بعت كل ما أملك وبنام على البلاط»

بتفاصيلها بعد زيادة 13%.. موعد صرف معاشات يوليو 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من «مواجهات المسيرات».. وجيش الاحتلال يبحث التهدئة على حدود غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 11 فلسطينيًا في الضفة

رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده فى القدس