الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

منة فضالى تشكر الإمارات على منحها الإقامة الذهبية

منه فضالي
منه فضالي

عبرت الفنانة منة فضالي عن سعادتها بالإقامة الذهبية من دولة الإمارات، بعدما أعلنت عن ذلك عبر حسابها بموقع «فيسبوك». 

ونشرت منة فضالي صورة للإمارات، وعلقت: «أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ / محمد بن راشد آل مكتوم  نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم دبي على راعيته الكريمة للمثقفين والمبدعين الذين آثرو  بأعمالهم وجدان وطننا العربي الكبير ومنحي الإقامة الذهبية بدولة الإمارات».

وأكدت في تصريحات لـ«الدستور» أنها سعيدة بهذه الخطوة التي اعتبرتها بالمضيئة في حياتها خاصة وأنها من محبي الإمارات وشعبها. 

وقالت إن الإمارات دولة محبه لمصر والمصريين يحبونهم كثيرا، والعلاقات بيننا كبيرة للغاية وشرف لها أن تنال الإقامه الذهبية من دولة تحبها وتعشقها. 

هاني شاكر أحمد السقا نقيب الموسيقيين الإمارات العربية المتحدة خالد سليم أمير كرارة منة فضالي محمد بن راشد

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