الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«أميرة نجد والجنى المسلم».. أول ترجمة لأنس أنور

صورة لتكريم أنس من
صورة لتكريم أنس من وزيرة الثقافة

صدر حديثًا عن دار دريم بن رواية "أميرة نجد والجني المسلم" رائعة الكاتب الأمريكي الكبير ماريون فرانسيس كراوفورد، وترجمة أنس أنور، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، والتي حددتها هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.

وأنس أنور هو الشاب الذي استقبلته وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وهيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، مع والده في مكتبها بعد أن لفت نظرها كتاب "a lot of nothing" وقالت إنه موهبة واعدة، وكرمته على كتابه الصادر عن الدار نفسها خلال فعاليات معرض الأوبرا الماضي.

 وأنس، الذي يبلغ من العمر 16 عاما ويدرس في الصف الثاني الثانوي وتم اختياره كممثل للشباب العربي في الأمم المتحدة، خاض تجربة الترجمة لتصدر ترجمته الأولى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقالت منحة مصطفى، مدير دار دريم بن: "بعد تكريم وزيرة الثقافة لأنس أنور قررنا نحن كدار نشر العمل على إبراز قدرات أنس في الترجمة من الإنجليزية إلى العربية، وكان من سياستنا أيضا مشروع إعادة نشر روايات الأدب العالمي و التي تصنف ككنوز منسية ولم تترجم إلى العربية".

وأضافت: "كان اختيارنا "أميرة نجد والجني المسلم" هذه الرواية الملحمية لما تحمله من معانٍ في إطار فانتازيا مغلفة بأرقى معاني الحب، ورغبة منا في تخليد ذكرى السيد ماريون فرانسيس كراوفورد الأديب والمثقف الأميركي الذى عاش ومات في إيطاليا، وكتب روايات رومانسية خالدة مثل "صانع السجائر" وروايات فانتازيا مثل "ساحرة براغ"، واللافت أن تلك الروايات تدور في بلاد مختلفة، وكان نصيب بلاد العرب رواية واحدة و التي قمنا بترجمتها للعربية.

وتابعت: "لفت انتباهنا كم الاحترام والفهم العميق للدين الإسلامي، وإدراكنا و تقديرنا مدى المجهود والشغف الذي بذله "كراوفورد" حتى يعرف كل هذا عن العرب في عام 1890، إنه يعرف الكثير حقا، مئات التفاصيل الدقيقة عن الحياة اليومية للمسلم، مما أثر في القراء الأجانب وعبروا عن ذلك على موقع "جود ريدز".

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أنس أنور أميرة نجد والجني المسلم ماريون فرانسيس كراوفورد الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

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