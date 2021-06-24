الإمارات: تسجيل 2.161 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، تسجيل 2.161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وإجراء 282.345 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 620.309 حالة منذ بداية الجائحة.

وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل حالاتي وفاة جديدتين، جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.775 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 2.123 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 599.131 حالة

جرعات لقاح كورونا في الإمارات

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أمس الأربعاء، عن تقديم 104.184 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيانها، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، حتى الآن، بلغ 14.735.666 جرعة، بمعدل توزيع 148.99 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

إنتاج اللقاح في الإمارات

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن منح الاستخدام الطارئ لدواء جديد فعال يحمل اسم "Sotrovimab- VIR-7831" مضاد لـ"كوفيد- 19"، أنتجته شركة "GSK" العالمية بعد التصديق عليه واعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وفي أواخر مارس الماضي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن بدء إنتاجها للقاح مضاد لفيروس كورونا داخل الدولة، في إطار المعركة العالمية الجارية ضد جائحة "كوفيد- 19".

ويحمل اللقاح اسم "حياة- فاكس"، وسيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة، وسيتم تصنيع اللقاح بواسطة "سي إن بي جي 42"، وهي شركة مشتركة تم إنشاؤها حديثًا بين شركة "سينوفارم سي إن بي جي" مع شركة "جي 42" الإماراتية، الرائدة في قطاع التكنولوجيا ومقرها إمارة أبوظبي.