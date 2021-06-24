محافظ بنى سويف يوجه بتنظيم مجموعات تقوية «تدريس علاجى» للطلاب

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، حواراً مجتمعياً مع بعض أولياء أمور طلاب قرية غياضة الشرقية.

وذلك بحضور عضوي مجلس النواب: الدكتور عبد الله علي مبروك، وميرفت مشيل، وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة، وسهام يوسف وكيل الوزارة، المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة ببا، الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية وعصام خالد مدير إدارة ببا التعليمية، وحضور عدد من طلاب مدرسة غياضة الشرقية محل واقعة الغش بإحدى المواد الدراسية في لجنة من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدرسة.

وأكد محافظ بني سويف في بداية اللقاء على حرصه للمشاركة في هذا اللقاء، الذي يتعلق بموضوع غاية في الأهمية، لاسيما وأن خاض بمستقبل أبنائه الطلاب، وبالمنظومة التعليمية بإحدى قرى المحافظة، مؤكدا أن توجيهات القيادة السياسية دائما تركز على العمل المتواصل والقرب من المواطنين والالتقاء بهم للوقوف على مشاكلهم والعمل على أو التعاون في حلها ليكون المواطن شريكا في الحلول وداعماً لها.

وأشار المحافظ إلى الدور المهم الذي يتعاون فيه أعضاء مجلس النواب مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة من منطلق أن المصلحة واحدة والأهداف مشتركة، خاصة في مجال تحسين مستوى المواطن من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات التي يتعامل معها، معربا عن تقديره الكبير لجهود أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دعم جهود المحافظة في هذا الشأن، وحرصهم الكبير على تلبية مطالب وطموحات المواطنين.

وخلال اللقاء دار حوار بين الحاضرين وتحت إشراف من المحافظ، حول بعض السلبيات التي أدت لضعف العملية التعليمية بالقرية والقرى المجاورة، والتي تعتبر من الدوافع الرئيسية التي تؤدي لوقائع الغش بالامتحانات، مع مناقشة تلافي بعض السلبيات التي تساعد على ظهور مثل المشكلات والتي من أهمها ضعف الرقابة والقصور من المراقبين على اللجنة، وكذا ضرورة أن تكون الأسرة داعما لجهود المنظومة من خلال الرقابة على أولادهم والتعاون في تقويم سلوكياتهم.

وتطرق اللقاء لمناقشة كافة السبل الممكنة لدعم المنظومة التعليمية بالقرية والقرى المجاورة لها بشرق النيل،حيث وجه المحافظ بتفعيل دور التدريس العلاجي لتقوية الطلاب واستثمار فترة الصيف في ذلك، من خلال تفعيل مجموعات التقوية بالمجان، حيث تم الاتفاق على البدء يوم الأحد القادم، مع رفع تقارير يومية عن المنظومة التي تعتبر تجربة يمكن أن يتم تعميمها على مثيلاتها في القرى الأخرى، والتأكيد على العمل والتعاون في تذليل أية معوقات قد تواجه منظومة العمل، وأهمية التحفيز والتشجيع لكل عناصر المنظومة بداية من المعلم مرورا بالإدارة انتهاءً بالطلاب

وشدد محافظ بني سويف على متابعة طلاب اللجنة التي حدثت بها واقعة غش في إحدى المواد الدراسية، ومتابعة اشتراكهم في مجموعات التقوية، والتي ستنعكس بالإيجاب على مستوى تحصيلهم الدراسي وأدائهم في امتحانات الدور الثاني، مؤكدا أن هذا الموضوع له أهمية كبيرة وستتم متابعته بشكل شخصي.

وأعرب عضوا مجلس النواب عن مركز ودائرة ببا، عن شكرهم للمحافظ الذي لا يتأخر ولا يدخر جهدا في دعم الجهود المجتمعية والشعبية، والسعي لحل مشاكل المواطنين مؤكدين على أهمية هذا اللقاء الحواري والذي سيمثل نموذجا سيحتذي به في كل القضايا والموضوعات التي تهم الرأي العام، مؤكدين على أنهم قريبون من المواطنين ويعلمون القضايا التي تشغل تفكيره وتقع على كاهله، وأنهم يحاولون بالتعاون مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة أو الوزارات المعنية الوصول للحلول المناسبة في كل الموضوعات، خاصة في قضية مثل تلك التي تهم عددا من أسر قرية غياضة الشرقية وقرى مجاورة.

وأثنى أولياء أمور الطلاب على الحرص الذي وجدوه من محافظ الإقليم، وقربه منهم بشكل واضح، وسعيه لإيجاد الحلول، والحفاظ على مستقبل أبنائهم، معربين عن شكرهم له وأعضاء مجلس النواب، الذين اهتموا بالمشكلة وسعوا لحلها، والعمل على تحسين المستوى الدراسي لأبنائهم، مؤكدين أنهم سيكونون شركاء فاعلين في تحقيق ذلك، لاسيما وأن ذلك يتعلق بمستقبل أولادهم، مرحبين بتوجيهات المحافظ بشأن توفير دروس التقوية بالمجان.

الدكتورمحمد هاني غنيم