الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد إخلاء شارع سعد زغلول من الباعة الجائلين.. الأهالي: «أنقذونا من العشوائية»

إخلاء شارع سعد زغلول
إخلاء شارع سعد زغلول من الباعة الجائلين

شنت حملة موسعة من قبل محافظة القاهرة لإخلاء شارع سعد زغلول بحي السيدة زينب بجوار محطة المترو من الباعة الجائلين ورفع الإشغالات من الطريق والتي تسببت في الكثير من أزمات الطريق وإزعاج سكان المنطقة، بعد أن تلقت المحافظة عدد من الشكاوى من قاطني المنطقة لتحولها لسوق عشوائي تسبب في غلق الطريق وأزمات مرور.

وأشاد عاطف محمود أحد سكان المنطقة بحملة محافظة القاهرة خلال الأيام الجارية والتي استطاعت أن ترفع كافة الإشغالات والمخالفات من الطرق، لافتا إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والاستغاثات للمحافظة والمسؤولين والجهات المعنية لإنقاذهم من العشوائية التي غرق فيها الشارع.

واستكمل حديثه بضرورة وجود متابعة بين الحين والآخر لمنع الباعة الجائلين من العودة مجددا خاصة وأنهم متواجدين منذ عدد من السنوات حتى تمكنوا من المكان وظنوا أنه ملكا لهم دون النظر للأهالي وسكان المنطقة لما يتسببه فيه من ضرر.

وتقول منال عبدالصمد إحدى سكان المنطقة إن خلال السنوات القليلة الماضية بدأت أعداد الباعة الجائلين تزداد بشارع سعد زغلول بجانب وجود سوق للخضروات والفاكهة مما تسبب في زحام الشارع خاصة عند مداخل ومخارج محطة مترو الأنفاق سعد زغلول وأصبح مكان عبارة سوق عشوائي غير منظم ومصدر إزعاج كافة الأهالي والسكان.

وتابعت أن الحملة التي قامت بها المحافظة ساعدتنا في التخلص من العشوائية التي باتت عليها المنطقة، كما أنها ساهمت في رفع الإشغالات والباعة الجائلين وحل أزمة المرور بسبب تكتل المواطنين والسيارات نظرا لانتشار الباعة وبضائعهم على جانبي الطريق.

فيما قال توفيق أحد سكان المنطقة، إن الباعة الجائلين والسوق العشوائي كان مصدر إزعاج كبير للسكان وأهالي المنطقة، مشيدة بأعمال رفع المخالفات والإشغالات والتي أنقذت السكان من العشوائية وتلال القمامة الموجودة على قارعة الطريق والأرصفة.

وطالبت بوجود مكان بديل للباعة الجائلين بدلا منهم وجودهم في شارع حيوي وأمام بوابات محطة مترو الأنفاق، قائلة: "مش عايزين قطع عيش حد الأفضل يتعمل للباعة الجائلين مكان مخصص ليهم بدل من وجودهم في أي حته في الشارع".

إخلاء شارع سعد زغلول من الباعة الجائلين
إخلاء شارع سعد زغلول من الباعة الجائلين
إخلاء شارع سعد زغلول من الباعة الجائلين
إخلاء شارع سعد زغلول من الباعة الجائلين
إخلاء شارع سعد زغلول من الباعة الجائلين
إخلاء شارع سعد زغلول من الباعة الجائلين
حملة محافظة القاهرة شارع سعد زغلول حي السيدة زينب أحد سكان

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وائل لطفي

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