الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إزالة 53 حالة تعدي على النيل بـ6 محافظات

إزالة التعديات
إزالة التعديات

نفذ قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت 53 إزالة في نطاق محافظات الدقهلية – دمياط - القليوبية - الغربية - البحيرة - بني سويف، ليصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 63138 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المختصة.

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الاحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.

حماية وزارة مخالفات تطوير حملات إزالة وزارة الري

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وائل لطفي

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