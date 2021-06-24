وكيل «صحة المنوفية»: حل 1253 شكوى للمواطنين خلال الـ 6 أشهر الماضية

كشف الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن عدد الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى الآن والتي تم حلها على البوابة الالكترونية لمجلس الوزراء هو (٩٠١) شكوى، وعدد الشكاوى التي تم حلها على البوابة الالكترونية للمحافظة (١١٧) شكوى، وشكاوى مكتب وكيل الوزارة (١٠٠) شكوى وأما عدد الشكاوى التابعة للاتصال السياسى هو (٣٠) شكوى، وعدد الشكاوى الشخصية هو (٥٥) شكوى، وعدد شكاوى التمريض (٥٠) شكوى.

حيث تضمنت الشكاوى استفسارا بشأن عملية تسجيل طلبات الحصول على اللقاح المضاد للفيروس، وتركزت تلك الشكاوى حول ورود الرسالة النصية لتحديد موعد وأماكن تلقى اللقاح، كذلك وردت عدد من الشكاوى تفيد عدم معرفة بعض المواطنين لأماكن ومراكز تلقي اللقاح، كما تلقت المنظومة بعض طلبات من مواطنين أبدوا فيها رغبتهم في تغيير موعد أو تأجيل تلقي اللقاح، أو طلب تغيير نوعه ، أو الرغبة في تغيير مكان تلقي اللقاح لبعد المسافة، وكذلك طلبات استعجال الحصول على اللقاح.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن مشكلات المواطنين تنوعت من حيث احتياجات حالات مصابي الفيروس إلى توفير عناية مركزة (عزل) مزودة بأجهزة تنفس صناعي - غسيل كلوي، قصور بوظائف الكبد، هبوط بعضلة القلب، توفير أدوية الأمراض المزمنة، وبعض الأدوية الخاصة بعلاج كورونا، وقامت المنظومة بالتنسيق مع قيادات الجهات المعنية بهدف توفير أسرّة رعاية مركزة كافية لاستقبال مرضى حالات كورونا لمواطني بعض المناطق والتي قامت إدارة خدمة المواطنين بمتابعتها مع المواطنين واتخاذ اللازم بشأنها، وفقا لطبيعة كل منها.

كما قام الدكتور فيصل محمود جودة بمقابلة أحد المواطنين وبحث شكواه وإزالة المعوقات والصعوبات أمام المواطنين، مؤكدا على حرص مديرية الصحة بالمنوفية على إزالة كافة المعوقات أمام المواطنين.

ومن جانبه؛ أكد جودة على قيام الطب الوقائي بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد العسكري بتوفير أعداد من أنواع اللقاح المعتمدة لمكافحة الفيروس وإتاحتها للمواطنين الراغبين في الحصول عليها من خلال منظومة عمل إلكترونية دون تدخل بشري.