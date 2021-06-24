وزير التموين يحظر تحصيل أي مبالغ تحت بند زيادة أسعار السلع

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهات إلى أحمد مهدي مستشار الوزير للرقابة والتوزيع، بضرورة التنسيق مع مديرية التموين بقنا وفقا للقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، حيث يحظر على بدالين التموين تحصيل أي مبالغ تحت أي مسمى أو بند زيادة عن أسعار السلع التموينية، ما لم يصدر قرار من الجهة المختصة بالتحصيل، وبما لا يجاوز المبالغ المنصوص عليها القرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأوضحت الإدارة المركزية للرقابة والتوزيع بوزارة التموين، أنه صدر الكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2009، متضمنا موافقة وزير التموين على تحصيل اختياري بواقع 50 قرشًا تحت مسمى هلال أحمر عن كل بطاقة تموينية شهريًا.