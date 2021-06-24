الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

حبس تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى مدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم "يحمل جنسية إحدى الدول" باكتشافه واقعة سرقة دراجة نارية ملكه من أمام مسكنه، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتبكى الواقعة، وتبين أنهم (4 أشخاص- مقيمون بمحافظة الفيوم- لإثنين منهم معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الرفع" وتحميلها على سيارة ملك أحدهم، وبإرشادهم تم ضبط الدراجة النارية بمحيط منطقة سكنهم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة النارية.

واستكمالاً لإجراءات التحريات ومناقشة المتهمين عما ارتكبوه من حوادث أخرى، اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية، وأقروا بارتكاب (11) واقعة سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب، وأضافوا بتصرفهم في الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائهم "سيئي النية" (6 أشخاص- مقيمين بنطاق محافظتى الجيزة والفيوم).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريتي أمن الجيزة والفيوم أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (11) دراجة نارية "جارٍ فحصها والتوصل لمالكيها"، وبمواجهتهم أقروا بعلمهم بأن الدراجات النارية من متحصلات وقائع سرقة، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط "سيارة ملك والده" المستخدمة فى ارتكاب الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على عناصر تشكيل عصابى سرقة الدراجات النارية مدينة نصر رجال المباحث بمديرية القاهرة وزارة الداخلية

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