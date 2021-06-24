غرفة شركات السياحة تعدل الاشتراطات والضوابط الصحية المقررة بنقاط الدخول

أعلنت غرفة شركات السياحة تعديل الاشتراطات والضوابط الصحية المقررة بنقاط الدخول، في إطار مستجدات والتطورات المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا المستجد، وتسري تلك الضوابط على أقسام الحجر الصحي بالمطارات الجوية والمعابر البرية والموانئ البحرية.

وقالت الغرفة في خطاب رسمي تم تعميمه على أعضائها إنها تلق ت خطابا من وزارة السياحة والآثار بالتعديلات الجديدة، وأهمها أن القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، من الدول المتأثرة بالسلالة الجديدة المتحورة للفيروس، وهي: “الهند، بنجلاديش، باكستان، بوتان، ميانمار، نيبال، سيريلانكا، فيتنام، البرازيل، أمريكا اللاتينية”، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ١٤ يوما الماضية، يتم تطبيق بعض الإجراءات عليه.

وتابعت: “يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا، وقبول الشهادات المعتمدة في الدول جهة الإصدار، بدون كشط أو شطب أو إضافة، وتحتوي على باركود، ثم يتم تحليل id now فوري للسائح، وفي حالة إيجابيته يتم إجراء pcr بمطار الوصول، وحال إيجابيته أيضا يتم تحويل الراكب إلى مستشفىالحميات أو المستشفى المعين وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن”.

وأضافت: “أما القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا، من الدول غير المتأثرة بالسلالات المتحورة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ١٤ يوما السابقة، يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزتهم وتكون بنفس المواصفات السابق ذكرها، فيما يتم اعتماد اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، على أن يراعى الفترة الزمنية وذلك بمرور ١٤ يوما من الحصول على الجرعة الثانية، في اللقاحات لتي تعطى على جرعتين، مثل فايزر، أسترازينيكا، مودرنا، سينوفارم، سينوفاك، سبوتنيك، أو مرور ١٤ يوما من الحصول على الجرعة الأولى للقاح جونسون أند جونسون”.

وفيما يخص الركاب القادمين بدون شهادات تطعيم ضد كورونا، فيتم اتباع الضوابط والاشتراطات الصحية المعمول بها في هذا الشأن في ضوء قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمنشورات الدورية الموجهة لشركات السياحة ذات الصلة.