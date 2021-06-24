الخميس 24 يونيو 2021
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تقارير ومتابعات

بعد تصدره «ترند تويتر».. أبرز المعلومات عن المطرب الشعبى رضا البحراوى

رضا البحراوي
رضا البحراوي

تصدر اسم المطرب الشعبي رضا البحراوي "ترند" موقع "تويتر"، في ظل الحديث عن وجود حفل مرتقب له ونفاد التذاكر، وتضمنت التغريدات أجزاء من أغانيه وفيديوهات قصيرة له، وامتدحه كثيرون من رواد موقع التواصل الاجتماعي. 

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن المطرب الشعبي رضا البحراوي.

  1. مطرب شعبي مصري من مواليد محافظة الغربية بمنطقة الساحة الشعبية
  2. اسمه الحقيق رضا محمد محمد درويش البحراوي.
  3. كانت بداية مشواره الغنائي فى سن الثانية عشرة.
  4. بدأ نشاطه الفني كمطرب بالأفراح الشعبية، حتى استطاع تكوين فرقة لنفسه بعد ذلك لينطلق بعدها كأحد مطربي الأفراح المعروفين إلى حد ما في طنطا، ومنها ليشتهر في محافظات مصر كافة.
  5. كانت أغنية زمن الوحوش هي بداية أعماله الفنية.
  6. اكتشاف رضا البحراوي كان من خلال المنتج طارق عبدالستار والمطرب ياسر رماح.
  7. قدماه  للجمهور فى أغنيات لأم كلثوم ونجاة الصغيرة وأغنية "علمنى يا أبا"، بالاشتراك مع ياسر رماح، ثم قدم أغنية "خلاص فهمتك يا دنيا" بالاشتراك مع إسلام عاشور.
  8. من أشهر أغانيه  "الحزن لما انتصر"، وهى من توزيع حسام ماركو، وأغنية "سمعت كلامكم عنى"، و"كل ما أفكر"، و"الحزن"، وأغنية  "أمايا ياما"،.
  9. اشتهر بعد تعاونه مع الفنان محمد عادل إمام، من خلال غناء تتر مسلسل "هوجان"، الذى عرض فى رمضان 2019، وتخطى حاجز المليون مشاهدة، على موقع يوتيوب بأغنية "كسبنا إيه".
  10. قام بالغناء فى مسلسل "البرنس" من بطولة الفنان محمد رمضان روجينا إدوارد ومن إخراج محمد سامى.
  11. تصدر رضا البحراوي "ترند تويتر" مطلع العام 2020 دون أسباب واضحة، بهاشتاج يحمل اسمه، ونشر الجمهور من خلاله العديد من مقاطع الفيديو لأشهر أغانيه التى قدمها طوال تاريخه منذ صعوده على الساحة.
  12. أثنى عليه الموسيقار حلمي بكر، خلال لقائه إيناس الدغيدى فى برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مشيرا إلى أنه لم يقابله ولكن صوته لفت نظره.
  13. تعاون مع المطرب الشعبي مصطفى حجاج نهاية العام الماضي فى كليب "أبويا قال لي زمان".
محافظة رمضان مصر تعاون جمهور

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