بعد تصدره «ترند تويتر».. أبرز المعلومات عن المطرب الشعبى رضا البحراوى

تصدر اسم المطرب الشعبي رضا البحراوي "ترند" موقع "تويتر"، في ظل الحديث عن وجود حفل مرتقب له ونفاد التذاكر، وتضمنت التغريدات أجزاء من أغانيه وفيديوهات قصيرة له، وامتدحه كثيرون من رواد موقع التواصل الاجتماعي.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن المطرب الشعبي رضا البحراوي.