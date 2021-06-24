الأمم المتحدة: مقتل 324 ألف طفل جراء النزاع فى شمال شرق نيجيريا

أفادت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأن النزاع بين الجيش النيجيري والجماعات الجهادية في شمال شرق البلاد، والمستمرّ منذ 12 عاماً، تسبب بمقتل، بشكل مباشر أو غير مباشر، قرابة 350 ألف شخص، بينهم 324 ألف طفل.

وجاء في تقرير بعنوان "تحقيق حول تداعيات النزاع من حيث التنمية في شمال شرق نيجيريا" نُشر الخميس: "نقدّر أنه حتى نهاية العام 2020، تسبب النزاع بمقتل 350 ألف شخص، بينهم 314 ألفاً لأسباب غير مباشرة".

وأضاف البيان: "نقدّر أن 90% من ضحايا هذا النزاع، أي 324 ألفاً، هم أطفال دون الخمس سنوات".

حسب الأرقام التي تعلنها بانتظام الهيئات الدولية، قُتل أكثر من 40 ألف شخص في مواجهات على مدى 12 عاماً من هذا النزاع الدامي وأكثر من مليونين أُرغموا على مغادرة منازلهم.

ويحّذر التقرير من أن انعدام الأمن، وهو تهديد دائم للأمن الغذائي، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والصحية الكارثية في مخيمات النازحين التي تعاني نقصاً في البنى التحية على غرار المياه أو خدمات الرعاية، قد تؤدي إلى مقتل أكثر من 1,1 مليون شخص إضافي خلال السنوات العشر المقبلة.

وفي شمال شرق نيجيريا، تقدّر الأمم المتحدة بأن 13,1 مليون شخص يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاع (ولايات بورنو وأداماوا ويوبي)، بينهم 5,3 مليون يعانون انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدة للبقاء على قيد الحياة.