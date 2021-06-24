الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: مقتل 324 ألف طفل جراء النزاع فى شمال شرق نيجيريا

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أفادت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأن النزاع بين الجيش النيجيري والجماعات الجهادية في شمال شرق البلاد، والمستمرّ منذ 12 عاماً، تسبب بمقتل، بشكل مباشر أو غير مباشر، قرابة 350 ألف شخص، بينهم 324 ألف طفل.

وجاء في تقرير بعنوان "تحقيق حول تداعيات النزاع من حيث التنمية في شمال شرق نيجيريا" نُشر الخميس: "نقدّر أنه حتى نهاية العام 2020، تسبب النزاع بمقتل 350 ألف شخص، بينهم 314 ألفاً لأسباب غير مباشرة".

وأضاف البيان: "نقدّر أن 90% من ضحايا هذا النزاع، أي 324 ألفاً، هم أطفال دون الخمس سنوات".

حسب الأرقام التي تعلنها بانتظام الهيئات الدولية، قُتل أكثر من 40 ألف شخص في مواجهات على مدى 12 عاماً من هذا النزاع الدامي وأكثر من مليونين أُرغموا على مغادرة منازلهم.

ويحّذر التقرير من أن انعدام الأمن، وهو تهديد دائم للأمن الغذائي، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية والصحية الكارثية في مخيمات النازحين التي تعاني نقصاً في البنى التحية على غرار المياه أو خدمات الرعاية، قد تؤدي إلى مقتل أكثر من 1,1 مليون شخص إضافي خلال السنوات العشر المقبلة.

وفي شمال شرق نيجيريا، تقدّر الأمم المتحدة بأن 13,1 مليون شخص يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاع (ولايات بورنو وأداماوا ويوبي)، بينهم 5,3 مليون يعانون انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدة للبقاء على قيد الحياة.

الامم المتحدة الجيش النيجيري الجماعات الجهادية مخيمات النازحين نيجيريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

بثغرة فى عقده.. الزمالك يخطف عمرو جمال نجم الأهلى

«حطوا الجثة في ثلاجة سمك».. قتل عشيقته واشترى سكوت والدها بـ50 ألف جنيه

قبل الشرائح الجديدة.. نصائح ذهبية لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض الفاتورة

متبرع «القاضية ممكن»: «مجرد دعابة ولم أقصد إهانة الزمالك» (فيديو)

مريض في كفر الشيخ يتهم العاملين بالمستشفى الجامعي بضربه وإذلاله.. والجامعة: سنحقق

أسرتها طلبت الدعاء لها.. تطورات الحالة الصحية لجيهان السادات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من «مواجهات المسيرات».. وجيش الاحتلال يبحث التهدئة على حدود غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 11 فلسطينيًا في الضفة

رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده فى القدس