«من حق الرجل أن يخون والنساء لأ».. اعترافات ناهد شريف عن الخيانة

في حوار أجري معها على صفحات العدد رقم 853 بتاريخ 29 مايو 1972 من مجلة "الشبكة اللبنانية"، اعترفت الفنانة الكبيرة الراحلة ناهد شريف بأن الإغراء له مفهوم آخر، حتى الخيانة كان لها فيها وجهة نظر.

تقول ناهد شريف:" مفهوم الخيانة تغير، وما كنا نتندر به على باريس من أن لكل رجل عشيقة ولكل امرأة عشيق أصبح موجودا في الشرق، صحيح أنه كان في نطاق ضيق ولكن خطه البياني ارتفع بقوة في الفترات الأخيرة، ولو عشت بين الجيل الجديد من شبابنا لوجدته ينظر إلى التقاليد والمبادئ على أنها موضات قديمة، فمنذ عشر سنوات فقط كانت الفتاة الشرقية تحب سرا، أما الآن فهي تحب علنًا وأمام الجميع.

وعن الخيانة واصلت شريف: إنني أعطي للرجل الحق في أن يخون، أما المرأة فلا يصح لها ذلك، وإنني أتذكر جملة مأثورة قرأتها" الزوج الذي يخون يبصق من البيت في الشارع.. أما المرأة التي تخون فإنها تبصق من الشارع إلى البيت"، وحقيقي أنا من جيل يطالب بمساواة المرأة بالرجل، ولكن إلا في الخيانة.

الفنانة ناهد شريف ولدت في محافظة بني سويف مركز الواسطي. عملت في السينما المصرية واللبنانية. اكتشفها المخرج حسين حلمي المهندس، والذي تزوجت منه لاحقا، وقدمها في عدة أفلام، ثم لاحقا اقترنت بالفنان كمال الشناوي وتزوجت مدنيًا من الفنان اللبناني إدوار جرجيان شقيق الراقص الراحل كيغام وأنجبا ابنتهما لينا.

شاركت عام 1958 في فيلم حبيب حياتي، وكان أول دور بطولة لها في فيلم أنا وبناتي عام 1961.

في فترة السبعينيات قدمت ناهد شريف ما يقرب من 60 فيلما سينمائيا، بينها عددٌ من أدوار الإغراء من قبيل فيلم ذئاب لا تأكل اللحم والذي صور في الكويت وشاركها التمثيل فيه عزت العلايلي ومحسن سرحان.