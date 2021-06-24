الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: انتشار سلالة دلتا الهندية فيما يقرب من 90 دولة

كورونا في الهند
كورونا في الهند

أعلنت رئيسة الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك آنا بوبوفا، اليوم الخميس، انتشار سلالة دلتا الهندية من فيروس كورونا فيما يقرب من 90 دولة في جميع أنحاء العالم.
 

وأضافت بوبوفا - في المؤتمر العلمي والعملي الثالث المعني بـ "التهديدات العالمية للأمن البيولوجي"، حسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أنه "وفقًا للخبراء الأجانب، فقد انتشرت سلالة دلتا الجديدة فيما يقرب من 90 دولة".
 

وأفادت بأن روسيا تمكنت من الصمود في وجه الحرب ضد الوباء في مارس وأبريل 2021 عندما شهدت أوروبا زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19.


في سياق متصل، صرّحت رئيسة الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك بأن جائحة الفيروس التاجي، ليست الأخيرة، داعية إلى الاستعداد لمواجهة تحديات جديدة.

 

 

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا شرق المتوسط مستوى العالم الصحة العالمية الصحة العامة فيروس كورونا المستجد حالات الإصابة عدد الوفيات كورونا المستجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

بثغرة فى عقده.. الزمالك يخطف عمرو جمال نجم الأهلى

«حطوا الجثة في ثلاجة سمك».. قتل عشيقته واشترى سكوت والدها بـ50 ألف جنيه

قبل الشرائح الجديدة.. نصائح ذهبية لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض الفاتورة

متبرع «القاضية ممكن»: «مجرد دعابة ولم أقصد إهانة الزمالك» (فيديو)

مريض في كفر الشيخ يتهم العاملين بالمستشفى الجامعي بضربه وإذلاله.. والجامعة: سنحقق

أسرتها طلبت الدعاء لها.. تطورات الحالة الصحية لجيهان السادات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من «مواجهات المسيرات».. وجيش الاحتلال يبحث التهدئة على حدود غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 11 فلسطينيًا في الضفة

رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده فى القدس