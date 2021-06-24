الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جنوب السودان تدعو أطراف سلام جوبا لمواصلة التفاوض لاتفاق تام

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان ونائب رئيس جنوب السودان

أكد نائب رئيس دولة جنوب السودان حسين عبدالباقي، اليوم الخميس، أنهم مستعدون لمواصلة الجهود المبذولة لإكمال عملية السلام في السودان داعيا أطراف اتفاق جوبا للالتزام بالبنود من أجل أن تفضي المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال إلى اتفاق تام.

 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، بالخرطوم مع نائب رئيس دولة جنوب السودان حسب بيان لمجلس السيادة.

 

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي خلال اللقاء على متانة وأزلية العلاقات الثنائية بين السودان وجنوب السودان ، مشيدا بالدور الكبير الذى لعبته دولة الجنوب في تحقيق الاستقرار في السودان عبر استضافتها للمفاوضات بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح التي أفضت إلى اتفاق سلام جوبا.

 

ووعد عبد الفتاح البرهان خلال لقائه بمكتبه حسين عبدالباقي نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، بتذليل العقبات المتعلقة بقضايا الحدود وفتح المسارات، كما اطلع رئيس مجلس السيادة ، علي سير تنفيذ إتفاق  سلام جمهورية جنوب السودان بوصفه من الضامنين للاتفاقية، مشددا علي ضرورة توحيد الجهود والرؤى التي تضمن إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

 

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من جانبه، أكد عبدالباقي أنه اطلع رئيس مجلس السيادة علي الإجراءات التي تمت بعد تشكيل الحكومة خاصة فيما يتعلق بدخول القوات للمعسكرات في يوليو المقبل.

 

فيما أوضحت اووت دينق اكويل وزيرة التعليم العام بجنوب السودان، أن اللقاء تطرق لأوضاع طلاب جمهورية  جنوب السودان والعقبات التي تواجههم، مشيدة بقرار الحكومة السودانية بمعاملة طلاب جمهورية جنوب السودان أسوة بنظرائهم فيما يختص  بالرسوم .

جنوب السودان جوبا السودان عبد الفتاح البرهان اتفاق جوبا

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وائل لطفي

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