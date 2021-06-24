الأحد.. تكريم الراحل محمود نسيم في بيت الشعر العربي

يقيم بيت الشعر العربي في بيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- في السابعة مساء الأحد 27 يونيو، ليلة خاصة عن الشاعر والمسرحي والأكاديمي الراحل الدكتور محمود نسيم.

يشارك في الأمسية كل من الدكتور كتور حسن طلب، والشاعر شعبان يوسف، والشاعر الناقد شوكت المصري، والشاعر الناقد أحمد بلبولة، والشاعر علي منصور، والشاعر السماح عبد الله .

جدير بالذكر أن الشاعر الراحل محمود نسيم قد غادر عالمنا في أبريل الماضي، تاركا بصمة هامة وارثا شعريا جميلا، فالراحل يعد أحد أهم أبرز شعراء جيل السبعينيات، ومن المسرحيين المتخصصين، اضافة الي خلقه الرفيع وثقافته الجمه .