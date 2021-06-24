الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمنى: إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثى فى تعز

الجيش اليمني
الجيش اليمني

أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال بيان مقتضب صادر عن المركز الإعلامي لجيش تعز إن "أفراد الجيش الوطني أسقطوا طائرة مسيرة تابعة للمليشيا الحوثية في جبهة المطار القديم، غربي مدينة تعز".

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى، فيما لم تعلق جماعة الحوثي على الأمر، وسبق أن أسقطت قوات الجيش العديد من الطائرات الحوثية المفخخة والاستطلاعية في عدة جبهات.

يذكر أن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، أعلن أمس، مقتل وإصابة مسلحين من جماعة أنصار الله، في عملية استدراج نفذتها قواته في محافظة مأرب مسرح القتال الأعنف بين الجانبين منذ نحو 5 أشهر، شمال شرقي اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، نقلاً عن القوات المسلحة اليمنية: أن الجيش والمقاومة الشعبية استدرجوا مجاميع من الحوثيين إلى كمين محكم في أحد الشعاب في جبهة صِرواح غرب مأرب، دارت على إثره معركة نتج عنها مقتل ما لا يقل عن 17 من الجماعة وجرح آخرين".

 

الجيش اليمني طائرة مسيرة جماعة الحوثي تعز الطائرات الحوثية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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