بلينكن يؤكد للدبيبة على الانسحاب الفورى لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن التقى اليوم برئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد الدبيبة في برلين لبحث استعدادات انتخابات 24 ديسمبر 2021 الوطنية.

كما شدد وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوزراء الليبي المؤقت على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 ، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وذلك حسب بيان للسفارة الأمريكية لدى ليبيا.

وجدد أنتوني بلينكن خلال اللقاء التزام الولايات المتحدة بزيادة الدعم الدبلوماسي للتقدم في ليبيا.