عميد «هندسة منوف» عن واقعة طعن طالب: اتخذنا الإجراءات القانونية

كشف الدكتور أيمن السيد عميد كلية الهندسة الإلكترونية، عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال واقعة المشاجرة داخل الحرم الجامعي، صباح اليوم والتي أسفرت عن إصابة طالب بجروح نتيجة طعنه بآلة حادة، ونقلة لمستشفى منوف العام لتلقي العلاج.



وأكد قيام الكلية بتحويل الواقعة التي حدثت داخل لجان الامتحان للتحقيق داخل الجامعة بالإضافة إلى قيام الكلية بإبلاغ قسم الشرطة والتحفظ على الطالب الذي طعن زميله، لبدء إجراءات التحقيق الشرطية والإحالة إلى النيابة العامة.



وأوضح شهود عيان أن الطالب الذي قام بطعن زميله مقيد بالفرقة الأولى ومشهود له بالطيبة الشديدة، ولم يفتعل اي مشكلات من قبل داخل الكلية، وأن الجميع إصابة الدهشه لما قام به الطالب داخل لجنة الامتحان في كلية الهندسة، ولكن كان ما حدث بسبب تنمر بعض اصدقاؤه عليه.

كما أكدوا أن ما حدث كان في الوقت عقب بدء الامتحان مباشرة في الحرم الجامعي لكلية الهندسة الإليكترونية بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفيه صباح اليوم.

وكان قد أقدم طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة الإليكترونية بجامعة المنوفية، على طعن زميله بـ"سكين" أمام لجنة الامتحان صباح اليوم، وتم نقل المصاب إلى مستشفى منوف العام وحالته مستقرة.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بورد بلاغ إلى قسم شرطة منوف بوقوع مشاجرة بين طالبين بالفرق الأولى مما أدى إلى طعن أحدها الآخر.

وعلى الفور انتقلت قوه من مركز الشرطة بقيادة الرائد أحمد عبد القوي رئيس المباحث، والذي تبين له أن السلاح المستخدم كان عبار عن سلاح أبيض “سكين”، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.