الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

باحث يكشف تفاصيل العلاقة بين «الإخوان» و«القاعدة» الإرهابيين في اليمن

خالد باطرفي
خالد باطرفي

أكد الكاتب والباحث اليمني عبدالستار الشميري، أن هناك تشابك مصالح بين تنظيم القاعدة بزعامة خالد باطرفي- عضو بارز بالتنظيم الإرهابي في شبه الجزيرة العربية- وجماعة الإخوان الإرهابية في اليمن، لافتا إلى أن هناك تبادل أدور بينهما لكل قضية فالإخوان وحزبهم الإصلاح يلعبون دوراً سياسياً وعلاقات خارجية بينما القاعدة تنفذ العلميات الإرهابية المختلفة.

وقال الباحث اليمني في تصريح لـ"الدستور" إن وضع أمريكا 5 ملايين دولار مكافأة للادلاء بأي معلومات عن "باطرفي" يعني أنها تسعى في سبيل القضاء على رأس القاعدة باليمن، موضحا أن القاعدة حاليا تحاول أن تملأ الفراغ في البيضاء وأبين وتسيطر عليها بدعم إخواني.

وأضاف أن عملية البيع من الإخوان لخالد باطرفي لا أتوقعها تحدث الآن لأنهم ما زالوا بحاجة إليه. 

قد أعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تقود لزعيم تنظيم القاعدة في اليمن خالد باطرفي.

اليمن القاعدة أمريكا الحوثي البيضاء

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