الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

المجلس الأعلى للإعلام يستضيف وزير الزراعة فى جلسة حوارية السبت

كرم جبر
كرم جبر

يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، السبت ٢٦ يونيو، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين، في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو.

ويتحدث الوزير حول استراتيجيات وزارة الزراعة ويدير حوارًا مفتوحاً يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.

وسبق أن استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب بالكويت عبد الرحمن المطيري، والسفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت بالقاهرة، بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس، وعن الجانب الكويتي فيصل المتلقم وكيل وزارة الإعلام لقطاع الإعلام الخارجي، والدكتور فواز العجمي مستشار الوزير، وشامخ الرشيدي، وعادل المشعان، وأسامه البريكي، وفيصل الدويهيس، وعبدالغني صلاح.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على إطلاق مبادرة مصرية كويتية لدعم المبدعين في المجال الاعلامي في البلدين، على أن يتم تشكيل فريق عمل من الجانبين للبدء فورًا في وضع ورقة عمل واستراتيجية للمبادرة.

وفي بداية اللقاء، رحب الكاتب الصحفي كرم جبر بالحضور، مؤكدًا أنهم في بلدهم الثانية والتي ترحب بهم دائمًا على أرضها، مؤكداً أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي هي ضرورة ترسيخ العلاقات الطيبة بين مصر وشقيقاتها الدول العربية، والعمل على وحدة الصف، وأن يمد الإعلام جسور التشاور والتواصل والحوار وتبادل الرؤى في مختلف القضايا التي تخدم المصالح المشتركة بين البلدين، ومساندة القضايا العربية والإسلامية بما يقرّب بين الدول والشعوب.

وأعرب عن تمنيه بأن يكون هناك تعاون مصري كويتي خلال الفترة القادمة تنعكس في السياسات الإعلامية بين البلدين، مضيفًا أن المصالحات العربية التي تمت في الفترة الأخيرة أسهمت في أجواء إيجابية في اللقاءات المختلفة التي عقدت مع وزراء الإعلام العرب، وقال أن الخلافات العربية مهما طالت فمصيرها المصالحة في النهاية.

وأضاف أن المصريين يعتبرون الكويت بلدهم الثانية، مشيدًا بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربط مصر والكويت، وأن مصر تعتز بعلاقتها القومية مع الكويت، والتي تتميز بقوتها على جميع المستويات.

وأشار إلى ضرورة تطوير العلاقات الإعلامية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا اهتمام الجانب المصري بتطوير هذه العلاقات بصورة مستمرة مع الشقيقة الكويت، مضيفًا أن الإعلام عليه دور كبير في التوعية.

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