جيهان السادات تتصدر «تويتر».. ومغردون: «سلامتك يا أم الأبطال»

بعد تعرضها لأزمة صحية

تعرضت السيدة جيهان السادات لأزمة صحية كبيرة نُقلت على إثرها لأحد المراكز الطبية الكُبرى، حيث نقلت للعناية المركزة لحين شفائها.

وأصدر محمد أنور عصمت السادات، بيانا حمل عنوان "سلامتك يا أم الأبطال"، قال فيه: "هكذا لقّبها أسر شهداء حرب أكتوبر ومصابي العمليات الحربية، نظرا لجهدها الكبير وما قدمته لرعايتهم وتعويضهم من خلال مشروعات كثيرة، كالوفاء والأمل وقرى الأطفال (SOS) وغيرها من المشروعات التي تبنتها".

- نموذج مبهر للزوجة وللأم

وتابع: "كانت من الصلابة والقوة أن تتحمل رحلة وتجربة مشقة وكفاح مع الرئيس السادات منذ بداية حياته وحتى يوم استشهاده، وكانت له خير سند وداعم ونموذجا مبهرا للزوجة وللأم، فتحية من القلب لها في محنتها، داعين الله لها بالشفاء وتمام العافية، والتاريخ لن ينسى دورها مع رائدات مصريات أخريات كان لهن السبق في الدفاع عن المرأة وحقوقها ومساواتها وفتح آفاق جديدة لها في المستقبل، وستظل مواقفها الداعمة للدولة المصرية في مراحل عديدة فارقة في عمر الوطن خير شاهد على مسيرة رائعة حافلة بالعطاء والتضحيات.. سلامتك يأم الأبطال".

وتصدر وسم "هاشتاج" جيهان السادات "تريند" موقع "تويتر"، وقال حسن البحيري: "تعرضت لأزمة صحية.. نقل جيهان السادات قرينة الرئيس المصري الأسبق والراحل أنور السادات إلى المستشفى.. ربنا يشفيكي ويعافيكي ويطمن مصر كلها عليكي يا رب"، فيما قال أحمد المصري: "حالتها حرجة.. جيهان السادات تتعرض لوعكة صحية، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء تاما عاجلاً غير آجل لا يغادر سقما اللهم آمين يا رب العالمين، نسألكم الدعاء لزوجة ورفيقة كفاح بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات".

وقالت سما محمود: "ألف ألف سلامة للسيدة الفاضلة جيهان السادات.. شفاكِ الله وعفاكِ"، وقال أنس محمود: "ربنا يشفيكي ويعافيكي يا رب.. كان واضح من فترة أنها تعبانة لأنها اختفت عن الظهور تماما منذ عامين.. عائلة الرئيس الراحل أنور السادات تناشد المواطنين الدعاء لجيهان السادات"، فيما قال هاني محمود: "سلامتك يا أم الأبطال ربنا يعافيكي وتقومي بالسلامة".