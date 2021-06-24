تشميع صيدلية غير مرخصة وضبط 3324 مخالفة دوائية فى حملة بالشرقية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارات الصحية بلبيس وفاقوس، حملة موسعة للتفتيش على عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، للتأكد من مدى التزامها بقوانين العمل المنظمة لها.

تمكنت الحملة من ضبط صيدلية غير مرخصة داخل مركز عيادات طبية بمدينة بلبيس، وتم ضبط أدوية ومستلزمات طبية، ومحاليل وريدية محفوظة بمكان غير مرخص، بالإضافة لأدوية جدول ثالث مخدرات، وعينات مجانية بذات المكان المخالف، وقام مفتشو الحملة بحصر كافة المخالفات، وتشميع الصيدلية غير المرخصة.

وتمكنت الحملة التفتيشية بمركز فاقوس من ضبط أدوية ومستلزمات طبية، منتهية الصلاحية داخل غرفة عمليات بأحد المستشفيات الخاصة.

وقام مفتشو الحملة بمركزي بلييس وفاقوس بحصر جميع المضبوطات وتحريزها، والتي بلغت ٣٣٢٤ (قرصا/عبوة/وحدة/سرنجة/زجاجة) لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة، بمراكز الشرطة ببلبيس وفاقوس.

وأكدوا استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، وتم تقديم الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

وحفاظا على صحة المواطنين، شن قطاع تموين جنوب الشرقية حملة على أصحاب المصانع والمخابز بمدينة العاشر من رمضان برئاسة عاطف عراقي حسن رئيس القطاع، وتم تحرير محاضر للمخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 80 كيس حلويات زنة الكيس 5 كجم، بإجمالي 400 كجم مجهولة المصدر بمصنع لتصنيع حلويات للأطفال، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 890 جنح ضد صاحب المصنع "ع .ع"، كما تم ضبط 20 شيكارة ملح طعام زنة الواحدة 25 كجم، بإجمالي وزن 500 كجم مجهول المصدر بمصنع لتصنيع الصلصة بمدينة العاشر من رمضان، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 891 جنح ضد صاحب المصنع.