وزيرة التجارة تؤكد حرص الحكومة على تطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية لمستويات غير مسبوقة ترقى لمستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين، مشيرةً إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخماً اقتصادياً بين القاهرة وموسكو يشمل مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر ومفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي والتعاون القائم في قطاعات الطاقة والنقل.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسى على هامش ترأسهما لاجتماعات الدورة الـ13 للجنة المصرية الروسية المشتركة والمنعقدة حالياً بالعاصمة الروسية موسكو، وشارك فى اللقاء السفير إيهاب نصر سفير مصر بموسكو، والدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والوزير مفوض تجارى ياسر مصطفى رئيس المكتب التجارى بموسكو والمستشار تجارى وحيد عدلى مدير مكتب الوزيرة.

وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض عدد من الملفات والموضوعات المطروحة على جدول الأعمال على المستويين الثنائي والإقليمي، مشيرةً إلى أنه تم استعراض آخر تطورات المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي حيث تم تحقيق تقدم كبير بالجولة الرابعة التي اختتمت اعمالها بموسكو صباح اليوم وجار الإعداد لعقد الجولة الخامسة بمصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضافت جامع، أن اللقاء تناول حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة الحالية والتي تشهد استقراراً نسبياً رغم التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على الاقتصاد العالمي، مشيرةً إلى أن السوق الروسية يمثل أحد أهم الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية بمعدلات تتجاوز الـ500 مليون دولار سنوياً.

ونوهت الوزيرة بأن الاجتماع تطرق لآخر تطورات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر والتي ستسهم في تحقيق نقلة كبيرة في مستويات التعاون التجاري والصناعي بين الدولتين من خلال توطين عدد من الصناعات الروسية في مصر ونفاذ منتجاتها لعدد كبير من الأسواق الدولية، لافتةً إلى أنه تم التشاور بشأن تعزيز التعاون المصري الروسي في مجال الأخشاب من خلال إنشاء مشروع مشترك لتوفير احتياجات مصر من الأخشاب، فضلا عن بحث مشروع إنشاء مركز لوجيستي لتخزين وتوزيع الحبوب الروسية وربطه بمشروعات تحويلية خاصة بالصناعات الغذائية المعتمدة على الحبوب لخدمة السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضحت جامع أن اللقاء تناول مشروع التعاون المصري الروسي في مجال النقل لتوريد 1300 عربة قطار سكة حديد، مشيرةً إلى أنه تم مؤخراً البدء في توريد العربات وفقاً للعقد المبرم بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري المتمثل في شركة ترانسماش هولدنج، لافتةً إلى أنه تم بحث مقترح إنشاء مركز مصري روسي للتدريب والاستشارات والدعم الفني بالتعاون مع معهد التبين للدراسات المعدنية لخدمة المجتمع الصناعي المصري والشركات والمصانع الروسية المخطط إقامتها بالمنطقة الصناعية الروسية بمصر، وذلك في مجالات إجراء القياسات والمعايرات للأجهزة والوحدات الإنتاجية والمصانع والشركات.

ومن جانبه أكد دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي حرص بلاده على الارتقاء بمستويات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين مصر وروسيا لمستويات جديدة تصب في مصلحة الاقتصاديين الروسي والمصري على حد سواء، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من العلاقات التاريخية السياسية والاقتصادية بين البلدين كركيزة أساسية للمضي قدماً في تطوير المشروعات المشتركة الحالية وإنشاء المزيد من المشروعات الجديدة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار مانتوروف إلى أن مجالات التعاون المشترك الحالية تشمل مشروعات النقل وتحديث السكك الحديدية وإنتاج السيارات وبناء السفن وناقلات البترول وتحديث مجمعات التعدين وفحم الكوك وتطوير حقول البترول، مؤكدا استعداد بلاده لنقل التكنولوجيا المتقدمة للصناعة المصرية خاصة فى ظل التعاون التاريخي المشترك بين مصر وروسيا فى ستينيات القرن الماضى.