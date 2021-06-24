الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

وكيل «تعليم بنى سويف» تكشف سبب عدم دخول 6 طلاب امتحانات الدبلومات الفنية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

قالت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الخميس، إنه بخصوص شأن الطلاب اللذين لم يتمكنوا من دخول إمتحان الدبلومات الفنية، اليوم الخميس، بمدرسة المنتزة الابتدائية، إن امتحانات الدبلومات الفنية مركزية تابعة للوزارة لقطاع التعليم الفني "لجنة الإدارة العامة للامتحانات ولجنة النظام والمراقبة"، حيث إنهم هم الجهات المنوطة بالإشراف على الامتحانات بكل جوانبها.

وأكدت يوسف أن 6 طلاب تقدموا بشكوى ضد لجنة مدرسة المنتزة الإبتدائية، بحجة عدم تمكنهم دخول الامتحانات اليوم وعلى الفور تم النظر في الشكوى وتبين بعد البحث أنه تم وجود محضر إثبات حالة بتوافد الطلاب لمقر اللجنة الساعه 9.45  صباحا، بعد بدء الإمتحان بحوالي 45 دقيقة علما بأن القانون يسمح بالتأخير لمدة 15 دقيقة فقط.

وأوضحت أنه بعد مراجعة يومية الغياب تبين وجود 13 طالب غائب، وقام 6 فقط بتقديم الشكوى تحت رقم 245، وتم عمل تحقيق في الواقعة عن طريق الإدارة.

ومن جانبه أكد رئيس اللجنة أنه تم إرسال جميع المحاضر للوزارة لإجراء تحقيق حيث هي جهة الاختصاص.

بني سويف التعليم الفنى امتحانات وكيل وزارة التربية والتعليم الدبلومات الفنية لجنة النظام والمراقبة

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