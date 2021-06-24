الخميس 24 يونيو 2021
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الدين لله

«الإفتاء»: المايكروبليدنج جائز فى تجميل الحجواب بشرط

الإفتاء
الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء سؤالا عن رأي الشرع في رسم الحجواب عن طريق “المايكروبلدينج” والذي جاء نصه كالتالي: "ظهر حديثًا تقنية جديدة تستخدمها بعض النساء لتجميل الحاجبين تسمى بـ"المايكروبليدنج" تعتمد على رسم ظاهري للحواجب على الطبقة الخارجية للجلد، بواسطة حبرٍ خاص لا يتسرَّب إلى أعماق البشرة، حيث يقوم المختصُّ بملء الفراغات وتحديد الشكل من دون إزالة الشعر الطبيعي، يتم ذلك بواسطة قلم مخصص للرسم على منطقة الحاجب، وتستخدم هذه التقنية لمعالجة عيوب الحواجب، كالعيوب الخلقية أو قلة كثافة الحاجبين أو تساقطهما الناتج عن أسباب مرضية أو غير مرضية، كما يمكن استخدام هذه التقنية كنوع من الزينة كتغيير لون الحاجبين أو لإعطائهما مظهرًا أفضل، ويستمر هذا الرسم أو اللون مدة قد تصل إلى سنة، فما حكم استخدامها؟

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، على هذا السؤال قائًلا: لا مانع شرعًا من استخدام تقنية "المايكروبليدنج" لرسم الحواجب بمادة ظاهرة؛ لأنها من قبيل الرَّسم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد، وهو من الزينة الظاهرة المؤقتة التي تزول بعد مُدَّة، وليس فيها تغييرٌ مذمومٌ لشيءٍ من خلق الله تعالى؛ سواء أكان لمعالجة عيوب أو كنوع من الزينة.

وتابع مفتى الديار المصرية: بشرط ألا يكون في هذا الاستخدام ضرر، وألا يكون بغرض التدليس، بل قد يكون مستحبًّا في حق الزوجة إذا قصدت بذلك التجمل والتزين لزوجها.

حكم رسم الحواجب حكم المايكروبليدنج دار الافتاء المايكروبلدينج الدكتور شوقي علام

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