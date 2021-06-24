الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تخريج أول دفعة من طيارى البالون الطائر

البالون الطائر
البالون الطائر

أعلنت مصادر بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المدني، تخريج أول دفعة من طياري البالون الطائر، حيث تم تدريبهم على أعلى مستويات التدريبات العلمية والتكنولوجية الحديثة.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن تخريج أول دفعة من طياري البالون الطائر بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المدني والبالغ عددهم 11، سيساهم في زيادة الطلب من قبل الدارسيين والراغبين للعمل بشركات البالون الطائر، في ظل الإمكانيات والتجهيزات لضخامة وعمليات التطوير والتحديث التي شهدتها الأكاديمية خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن الحركة السياحية لشركات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، تشهد خلال الأونة الأخيرة انخفاضا نسبيا مع بدء الفصل الصيقي، متوقعا زيادة معدلات التشغيل مع بداية شهر أغسطس.

البالون الطائر الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران مطار الأقصر طيار البالون تنشيط السياحة

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