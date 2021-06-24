الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأحد.. افتتاح معرض الحرف العربي بـ«طلعت حرب الثقافي»

مركز طلعت حرب الثقافي
مركز طلعت حرب الثقافي

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة مساء الأحد 27 يونيو، معرض “الحرف العربي كعنصر تشكيلي في الفن العربي” الحديث للفنانة للدكتورة نظيرة الفخراني أستاد التصميم المساعد بكلية التربية الفنية جامعة حلوان.

يضم المعرض مجموعة من الأعمال فى مجال التصميم الزخرفى، ويتناول الحروفيه كاتجاه من اتجاهات الفن الحديث لكثير من الفنانين الذين جعلوا الحرف منبع لإلهامهم وموضوعا تشكليا للوحاتهم.

يستمر المعرض حتي الأول من يوليو، يومياً من العاشرة صباحا وحتي الساعة الرابعة عصرا عدا الثلاثاء .

 

 

مركز طلعت حرب الثقافي قطاع صندوق التنمية الثقافية الدكتورة نظيرة الفخراني كلية التربية الفنية جامعة حلوان الفن العربي الحديث

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وائل لطفي

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