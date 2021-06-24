تأجيل محاكمة متهمى «داعش العمرانية» لجلسة 24 يوليو المقبل

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، محاكمة 22 متهمًا بينهم 10 محبوسين، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش العمرانية»، لجلسة 24 يوليو المقبل لفض الأحراز.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين علي حسن عمارة وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أحمد مصطفى.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهمين هاني عبدالله، محبوس، أنّه خلال الفترة من عام 2015 حتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 حتى الـ18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

ووجهت النيابة للمتهمين من الـ19 حتى 22 تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجّه للمتهمين من 3 وحتى الـ6 تهم الشروع في قتل ضابط الشرطة محمد طارق وفرد الشرطة محمد صبحي، وتهم تخريب ممتلكات عامة وهي سيارات شرطة.

كما وجّهت للمتهمين الأول والثاني تهم الشروع في قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقة سيارة شرطة، وحيازة أسلحة نارية بنادق مسدسات، وخرطوش.