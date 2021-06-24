بـ66 مليون جنيه.. إنشاء 11 مدرسة لخدمة مدينة أبوحماد بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع الدكتور جلال عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة أبوحماد، معدلات الأداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء 11 مدرسة بنطاق المركز والوحدات المحلية التابعة له، بتكلفة إجمالية بلغت 66 مليونا و300 ألف جنيه، لتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية والقضاء على نظام الفترتين، وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

- تشديد على المرور الميداني ومتابعة المشروعات

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميداني على المشروعات الجاري تنفيذها، للوقوف على نسب تنفيذها بنطاق كل مركز، وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لتحقيق أعلى المعدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة وفقا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة أبوحماد أنه جارٍ تنفيذ أعمال ما بين إنشاء وتوسعة وإحلال 11 مدرسة بنطاق المركز والوحدات المحلية القروية لتحسين مستوى الخدمات التعليمية، وتم إنشاء مدرسة البوز الإعدادية لإضافة 9 فصول، وبتكلفة 5 ملايين و300 ألف جنيه، وتم إنشاء جديد لمدرسة محمد عبدالسميع للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصلا وبتكلفة 7 ملايين و900 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة أبوزكريا الثانوية لإضافة 9 فصول وبتكلفة 5 ملايين جنيه.

كما تم إنشاء مدرسة المستشار سامي عبدالحليم بتكلفة 5 ملايين و700 ألف جنيه، وأعمال توسعة بمدرسة أبوحماد الثانوية الصناعية بتكلفة 113 مليون و400 ألف جنيه، وإنشاء مدرسة محمد قطب دياب لرياض الأطفال بتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه، وإنشاء مدرسة أبوسلطان للتعليم الأساسي بتكلفة 4 ملايين و900 ألف جنيه، وإنشاء مدرسة الجرايشة الابتدائية بتكلفة 5 ملايين و400 ألف جنيه.

- إحلال كلي لمدرسة الشهيد نبيل الوقاد للتربية الفكرية

وأضاف رئيس المركز أنه يجري إحلال كلي لمدرسة الشهيد نبيل الوقاد للتربية الفكرية لتطوير 11 فصلا وبتكلفة 6 ملايين و100 ألف جنيه، وأعمال توسعة 15 فصلا بمدرسة الشيخ ذكرى للتعليم الأساسي بتكلفة 5 ملايين و400 ألف جنيه، وتوسعة مدرسة السيد محمد رزق علام بتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه.