«العنانى» يناقش تطوير المتحف المصرى مع رئيس مؤسسة التراث الثقافى البروسى

اجتمع اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع Hermann Parzinger رئيس مؤسسة التراث الثقافي البروسي Prussian Cultural Heritage Foundation خلال زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين، بمقر السفارة المصرية بألمانيا، لمناقشة سبل التعاون في مجال الآثار والمتاحف وخاصة مشروع المتحف الأتوني بمحافظة المنيا الذي يشهد تعاوناً مع الجانب الألماني على مدار سنوات طويلة للإنتهاء قريبا من هذا المشروع الثقافي الهام.

كما تم خلال الاجتماع الحديث عن التعاون في تطوير المتحف المصري بالتحرير، وإعادته إلى رونقه القديم بأفضل سبل العرض المتحفية العالمية.