«تفضيل الذكور على الإناث».. ندوة بمجمع إعلام زفتى

نظم مجمع إعلام زفتى، ندوة إعلامية تحت عنوان " تفضيل الذكور على الإناث بمقر قاعة المجمع الإعلامي بمدينة زفتي، واستهدف الندوة القضاء على الموروثات الاجتماعية الخاطئة والتي من بينها تفضيل الذكور على الإناث.

تحدث في الندوة فضيلة الشيخ عصام الدين طلبة كبير أئمة بأوقاف زفتي بالمعاش، قائلاً إن الأبناء هبة ونعمة من الله عز وجل، مبينًا ان الرجل هو المسئول عن تحديد نوع الجنين سواء ذكر أم انثى.

وأضاف أن الإنسان لا يعلم أين الخير فعليه تربية أبنائه تربية دينية سليمة وصحيحة دون تفرقه بينهم سواء كانوا اولاد او بنات في المعاملة حتى في اقل الاشياء فالتفرقة بين الابناء حرام شرعاً وهو من أخلاق الجاهلية و استشهد بآيات من القرآن الكريم "اذا بشر احدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم" " وإذا المؤدة سئلت باي ذنب قتلت"، وأضاف أن تفضيل الاولاد على البنات له آثار اجتماعية سلبية حيث يثير الحقد والكراهية بين الاخوة والاخوات ويقطع صلة الرحم وينتج عنه اسرا مفككة ومتناحرة .

وأضاف ان الرسول الله بشر المرأة التي توفى عنها وزوجها ورفضت الزواج حتى تربى أبنائها واحسنت تربيتهم بالجنة"، وكذلك كرم الدين الاسلامي المرأة واعطاها حقوقها في كل شيء حتى في الميراث الذى قد تحصل فيه البنت على اكثر من الرجل حسب حالتها سواء كانت زوجة او اخت او ابنة، وقال ان المرأة نصف المجتمع بل هى المجتمع كله حيث هي المسئولة عن تربية وانشاء النصف الآخر.

شارك في الندوة موظفو المصالح الحكومية، أدار اللقاء أحمد عادل مجاهد ـ اخصائي إعلام و مسئول وحدة الاعلام السكاني، ووفاء عبد العليم أبو الفتوح، أخصائي الاعلام، تحت اشراف محمد مصطفى عبده، مدير المجمع الإعلامي بزفتي، وعزة سرور، مدير عام إدارة اعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإعلام شرق ووسط الدلتا.

ندوة بمجمع إعلام زفتى

ندوة بمجمع إعلام زفتى

ندوة بمجمع إعلام زفتى

ندوة بمجمع إعلام زفتى