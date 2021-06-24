يتساءل كثيرون عن موعد إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2021، وترصد «الدستور» من خلال هذا التقرير التفاصيل الكاملة حول الطرق الصحيحة لإضافة المواليد الجدد عام 2021.

موعد إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2021

كشفت وزارة التموين والتجارة المصرية عن التوقيت الرسمي المخصص لإضافة المواليد الجدد لهذا العام، ومن المقرر أن يكون مقترنا ببدء تفعيل تقاضي الحد الأدنى لموظفي الدولة في العام أو القطاع الخاص، وكذلك أيضا سوف يتم تحديد إضافة المواليد الجدد وفقا للزيادات الجديدة لأصحاب المعاشات.

وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية باختيار الفئات الأكثر احتياجا لإضافة المواليد الجدد، والتي تتمثل في الذي لا يزيد معاشه الشهري على ١٢٠٠ جنيه، ومن لا يزيد مرتبه عن ١٥٠٠ جنيه، والعائل الأساسي للأسرة هو الذي يتمكن من إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين وفقا للأوراق وشروط معينة، وإتاحته أونلاين للتسهيل على المواطنين لإنتشار فيروس كورونا، ومنعا للازدحام.

وأوضحت وزارة التموين، يوم الخميس القادم الموافق ١ يوليو أول أيام استخراج البطاقات الجديدة لمن لديه مرتب شهري لا يتجاوز الـ٢٤٠٠ جنيه، ولأصحاب المعاشات لا يتجاوز الـ١٢٠٠ جنيه، ورفع الحد الأدني لإضافة مواليد جدد.

وأعلنت وزارة المالية البدء في زيادة الأجور للعاملين بالحكومة بدء من مرتب شهر يوليو القادم عام 2021، وتخصيص من الموازنة العامة للدولة ٢٥ مليار جنيه من موازنة العام المقبل 2022، لتحسين مستوى دخل المواطنين، ومستوى المعيشة، ورفع العبء على المواطنين.

الحد الأدنى للأجور 2021

وقامت وزارة المالية بالإعلان عن زيادة الحافز الإضافي وتقييم الموظفين المتوافق عليهم الشروط في 30 يونيو 2021، مما يجعلهم أكثر حقا للحصول على لعلاوات وأكدت وزارة المالية على رفع الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة ليصل الدرجات كالآتي:

1- الدرجة السادسة: 2400 جنيه.

2- الدرجة الخامسة: 2640 جنيه.

3- الدرجة الرابعة: 2880 جنيها.

4- الدرجة الثالثة: 3120 جنيها.

5- الدرجة الثانية: 3600 جنيه.

6- الدرجة الأولى: 4200 جنيه.

7- درجة مدير عام: 4800 جنيه.

8- الدرجة العالية: 6 آلاف جنيه.

9- الدرجة الممتازة: 8400 جنيه.