الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

رئيس جامعة طنطا: نساهم في المبادرات الرئاسية و70 قافلة طبية لخدمة «حياة كريمة»

جامعة طنطا
جامعة طنطا

‏نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة طبية كبرى بقرية كفر الجزيرة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء وعدد ‏من الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية.

وقال رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، إن جامعة طنطا تساهم في المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي والتي تستهدف حماية صحة المصريين وتساهم في استراتيجية بناء الإنسان، ‏معلنًا عن تنظيم 70 قافلة طبية كبرى وتوجيهها إلى القرى الأكثر احتياجات بالغربية، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

و‏أكد رئيس الجامعة إن القوافل تقدم خدمات طبية متميزة للمرضى وتصرف الدواء اللازم بالمجان، ‏موضحا أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي يتم تحويلها مباشرة ‏إلى مستشفيات طنطا الجامعية لتلقي العلاج اللازم بالمجان.

‏من جانبه قال الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ‏أن القافلة الطبية لجامعة طنطا بقرية كفر الجزيرة شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 1565 مواطنا، موضحًا أن القافلة ضمت عيادات متنقلة للأسنان ‏مزودة بأحدث التقنيات الطبية فى مجال طب الأسنان بجودة عالية وفقا ‏وفقا لأحدث المواصفات العالمية.

‏وأضاف نائب رئيس الجامعة أن القافلة شارك فيها 35 من أساتذة كلية الطب بالجامعة وتضم 17 تخصص طبي تشمل : لعيون، الجلدية، القلب، الاطفال،المخ والأعصاب، المسالك، الصدر ، العظام،الباطنة، الجراحة العامة، الأنف والاذن، الأمراض النفسية والعصبية، طب المناطق الحارة ، العمليات الجراحية، الأطراف الصناعية، الأورام، وطب الأسنان.

شارك فى القافلة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور حاتم آمين عميد طب الأسنان، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات،والدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب، والدكتورة سحر  الحجار وكيل كلية الصيدلة، والدكتور محمد مأمون الشيخ وكيل كلية طب الأسنان.‏ ومحمد غازي وماهر سعد.

جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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