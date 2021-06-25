اعترافات جيهان السادات عن أزمة وقف سمير صبري من العمل بالتلفزيون

«أنا أسألك أليس سمير صبري حيا يرزق، أذهب واسأله، أنه يعرف القصة جيدا، والذي أصدر قرار بوقفه هو زير الإعلام السابق عبد المنعم الصاوي، ولم تكن عندي فكرة أيامها بفيفي عبده، وماذا يحدث إذا كانت من ميت أبو الكوم، ذلك لم يضايقني في شئ فهي فنانة».

تحدثت جيهان السادات في حوارها لجريدة "الأحرار" عام 1987، عن أزمة وقف الفنان سمير صبري من العمل بالتلفزيون المصري.

واعترفت "جيهان" أنها معجبة بفيفي عبده لأنها "من أنجح الراقصات المصرية"، وقالت: "لم يكن لي دخل بما حدث".

ما حدث لفيفي عبده وحكاية مسقط رأسها في "ميت أبوالكوم" مسقط رأس الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وفقا لحوارها لجريدة "الأحرار" عام 1997.

كانت الحكاية بدأت عندما طلب أحد النواب من رئيس التليفزيون وقتها ظهور فيفي عبده فى برنامج "النادي الدولي" الذي كان يقدمه الفنان سمير صبري، وطرح عليها سؤالا فى البداية عن مكان نشأتها وأين تعلمت الرقص، فقالت من "ميت أبوالكوم" نفس مكان نشأة الرئيس الراحل فتغيرت ملامح وجه الأول بشكل واضح ونظر للمخرج وطلب حذف تلك المقدمة ولكن هذا لم يحدث، وأذيعت الحلقة كاملة وانقلبت الدنيا رأسا على عقب.

وحسبما حكى الفنان سمير صبري في حوارات صحفية، أنه قبل سفره إلى لندن أوصى مخرج البرنامج بحذف المقدمة، ولكن المخرج لم يحذفها وعرضت الحلقة، وانقلبت الدنيا رأسًا على عقب، ليتم التحقيق مع الجميع، ليثبت "صبري" أنه كان وقتها في لندن وأوصى بحذف المشهد الأول.

ليعلم بعدها الرئيس محمد أنور السادات، أن برنامج سمير صبري متوقف، ليأمر وقتها بعودة البرنامج علي الفور.

تدهور حالتها الصحية

قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، وعضو مجلس الشيوخ، إن الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات حرجة وتخضع للعلاج بالرعاية المركزة بالمركز الطبي العالمي، مشيرًا إلى أنها عادت للقاهرة بعد فترة علاج طويلة بالولايات المتحدة الأمريكية لقضاء فترة نقاهة، إلا أن الأسابيع الأخيرة شهدت تدهور حالتها الصحية، ما جعلها تدخل المستشفى لمتابعة بروتوكول العلاج الذي كانت تخضع له بالولايات المتحدة.

وطالب في تصريحات لـ"الدستور"، جموع المصريين ومحبيها بتكثيف الدعاء لها لتتخطى المرحلة الصعبة من المرض، لافتًا إلى أن الأطباء منعوا الزيارات عنها إلا في أضيق حدود لأفراد العائلة.

وأعلن حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أنور عصمت السادات، عن مرض زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات "السيدة جيهان السادات" التي لقبها بـ"أم الأبطال"، وهكذا لقبها أسر شهداء حرب أكتوبر ومصابي العمليات الحربية نظرًا لجهدها الكبير وما قدمته لرعايتهم وتعويضهم من خلال مشروعات كثيرة كالوفاء والأمل وقرى الأطفال (SOS) وغيرها من المشروعات التي تبنتها.

وتابع: "كانت من الصلابة والقوة أن تتحمل رحلة وتجربة مشقة وكفاح مع الرئيس السادات منذ بداية حياته وحتى يوم استشهاده وكانت له خير سند وداعم ونموذجا مبهرا للزوجة وللأم، فتحية من القلب.