محافظة مطروح تستعد لإقامة أول مهرجان للهجن

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تجرى الاستعدادات على قدم وساق بالمحافظة لإقامة أول مهرجان للهجن بمطروح بمدينة العلمين، وذلك بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، في عُرس تراثي كبير يليق بتاريخ وتراث محافظة مطروح.

ومن المقرر أن يكون ذلك بحضور نخبة من ضيوف مصر من الدول العربية وعدداً من الشخصيات الهامة وممثلى القبائل العربية والمهتمين بسباق الهجن والتراث العربى بمصر.

وأكد الدكتور حمد شعيب رئيس لجنة الحفاظ على التراث بالمحافظة ومنسق عام المهرجان، حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتبنيه لفكرة تنظيم مهرجان للهجن بالمحافظة على غرار مهرجانات الهجن الدولية .

وأوضح أنه يشارك في فعاليات مهرجان الهجن محبو وهواة رياضات ركوب الهجن لاستثمار الهجن التي تشتهر بها المحافظة في تنشيط ودعم السياحة الصحراوية مع الحفاظ على التراث والهوية الثقافية لأبناء البادية حيث تم الاتفاق على إقامة مضمار للسباقات بمدينة العلمين، وأخر بمدينة السلوم يتم إعدادهما حاليا.

وأشار محافظ مطروح إلى وضع كافه امكانيات المحافظة ودعمها لإنجاح هذا المهرجان بهدف التسويق والترويج للمحافظة ووضعها على خريطة هذا النوع من السباقات، موجها الشكر إلى عبد الله المهيري مدير الاتحاد الإماراتي للهجن ولدولة الإمارات الشقيقة على دعمهم للمهرجان ولجميع القائمين على تنظيم المهرجان، مؤكدا علي عمق العلاقات التى تربط الشعبين منذ قديم الزمن.

قال مهدي العمدة النائب البرلماني السابق عن مطروح، قال في تصريحات سابقة لـ"الدستور"، إن محافظة مطروح تستعد لإقامة أول مهرجان لسباق الهجن، وذلك علي غرار سباق الهجن التي تقام بسيناء والاسماعليه ودول الخليج.

وأوضح، أن عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماع بحضور جمال الشورى عضو مجلس النواب والشيخ عبدالله المهيري رئيس الاتحاد الدولى لسباق الهجن بدوله الإمارات ورئيس اتحاد اسيوى سباقات الهجن لبحث تنظيم سباق للهجن بمطروح على غرار سباقات الهجن التى تقام بسيناء والإسماعليه.

إقامة مهرجان الهجن الاول بمطروح

إقامة مهرجان الهجن الاول بمطروح

إقامة مهرجان الهجن الاول بمطروح

إقامة مهرجان الهجن الاول بمطروح

إقامة مهرجان الهجن الاول بمطروح

إقامة مهرجان الهجن الاول بمطروح