انطلاق فعاليات ملتقى الاستثمار في أسوان (صور)

انطلق ملتقى الاستثمار تحت عنوان "أولويات الفرص الاستثمارية بأسوان"، برعاية اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، وذلك لتنسيق الشراكة الاستراتيجية بين المحافظة مع الغرفة التجارية وجمعيات المستثمريين ورجال الأعمال بأسوان، وأيضاً المستثمرين العرب، بالإضافة إلى المؤسسات الاقتصادية وممثلى البرنامج الرئاسي.

جاء ذلك فى ضوء الحراك الاقتصاى الذى تعيشه محافظة أسوان لتشجيع الاستثمار.

وخلال الملتقى استعرضت الدكتوره غاده أبو زيد نائب محافظ أسوان، الرؤية الاستراتيجية للإستثمار بالمحافظة والمزايا التنافسية للقطاعات ذات الأولوية، بجانب أهم الفرص الاستثمارية وذلك لتفعيل رؤية متكاملة للإستثمار من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية، والاستفادة من المزايا النسبية والمقومات الاقتصادية في ظل وجود شبكة جديدة للطرق ، والتنوع في مصادر الطاقة ووفرتها، وبالتالي إنخفاض تكاليف الإنتاج.



وأشارت إلى أن ذلك يتوازى مع قيام المحافظة بمنح تسهيلات وحوافز إستثمارية أتاحها قانون الاستثمار ، والذي يأتي في إطار توجهات الحكومة نحو تنمية محافظات صعيد مصر.

جدير بالذكر بأن اللقاء شهد عرض العديد من الفرص الاستثمارية المتكاملة داخل محافظة أسوان ، والتى تشمل قطاعات الإسكان والمشروعات الترفيهية السياحية ، والإنتاج الحيواني والمراكز التجارية ، علاوة على مشروعات إستغلال الخامات المحجرية والتعدينية المتوافرة بإحتياطيات هائلة حيث حازت تلك الفرص على أهتمام المستثمرين وأبدوا رغبتهم في القيام بزيارات ميدانية لمواقع تلك الفرص لإستكشافها خلال بداية الشهر القادم لتحويلها إلى مشروعات حقيقة على أرض الواقع تساهم في توفير الألاف من فرص العمل.

ملتقى الأستثمار