الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

اتفاقية بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبى لتعزيز التعاون الدفاعى والأمنى

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي

وقعت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، اتفاقية لتعزيز العلاقات الدفاعية والأمنية، وذلك خلال الحوار الأمني ​​الذي يعقد مرة كل عامين.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية (يونهاب)، تبادل الجانبان- خلال الحوار- تقييماتهما حول الأوضاع الأمنية الإقليمية، وناقشا سبل تعميق التعاون الدفاعي، حيث مثل كوريا الجنوبية المدير العام للسياسة الدولية بوزارة الدفاع "كيم سانج- جين"، في حين مثل الاتحاد الأوروبي مديرة سياسات الأمن والدفاع في دائرة العمل الخارجي الأوروبي "جوانكي بالفورت".

وقالت وزارة الدفاع- في بيان: إن المدير العام للسياسة الدولية بالوزارة طلب تعاون الاتحاد الأوروبي ودعمه لتحقيق نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، وبدورها، أكدت بالفورت دعم الاتحاد الأوروبي القوي لجهود سول لتحسين العلاقات بين الكوريتين، وتعهدت بعدم ادخار أي دعم للسلام في شبه الجزيرة الكورية.

الخارجية الروسية: مستعدون للحوار مع الاتحاد الأوربي

بينما  أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو اليوم ، استعداد موسكو الدائم للحوار مع الاتحاد الأوروبي، لاسيما في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين الجانبين، تعليقًا على المبادرة التي طرحتها ألمانيا وفرنسا بعقد قمة طارئة بين الجانبين الروسي والأوروبي.

وقال جروشكو - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "نعرب دائمًا عن استعدادنا للحوار، خاصة في ظل الظروف الراهنة، التي نحتاج فيها إلى توحيد الجهود في مختلف المجالات حول القضايا التي تهم كل دولة تسعى إلى حوار بناء".

وأضاف أن موسكو ستنتظر ما ستسفر عنه المناقاشات رفيعة المستوى التي يعقدها المجلس الأوروبي.

وأفادت تقارير إعلامية بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل طرحت فكرة تنظيم اجتماع بين بوتين وزعماء الاتحاد الأوروبي، مُضيفة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن دعمه لهذه المبادرة، لكم الحكومة الألمانية لم تؤكد صحة هذه التقارير ولم تنفيها حتى الآن.

وزارة الدفاع الاتحاد الأوروبي الخارجية الروسية شبه الجزيرة الكورية وزير الخارجية الروسي السلاح النووي تعميق التعاون

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