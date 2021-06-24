الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

عالم أزهري يقدم وصفة من مجربات الصالحين لفك الكرب

الشيخ محمد أبو بكر
الشيخ محمد أبو بكر

يشتكى الكثير من المسلمين من ضيق الحال والكرب وعدم قضاء الحاجات، فالكثير يرغب في معرفة دعاء أو سورة لفك الكرب والضيق، عبر الجروبات الدينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووضع الشيخ محمد أبو بكر، من علماء الأزهر الشريف، وصفة لكل شخص مكروب أو مهموم أو لديه حاجات لا يعرف قضاؤها، وهي “النوم على طهارة سواء في الفراش حيث يقوم المسلم بالوضوء على أن يكون ثيابه طاهر وفراشه الذي سينام فيه، ثم يقوم بقراءة  سورة الشمس 7 مرات، وسورة الليل 7 مرات، ثم يقول المسلم بعد القراءة هذا الدعاء (اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا من أمري)”.

وقال أبو بكر: “يكرر المسلم المهموم أو المكروب أو من لديه حاجة عند الله يريد قضاءها، 7 أيام وراء بعض، وإذا فعله على يقين سوف يأتيك أيها المسلم هاتف من الله ربما يكون في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو ممكن يكون في اليوم السابع، سيقول لك أعلم أن تفريج همك عند فلان أو أن مخرجك عند فلان، وهذا من جملة مجربات الصالحين التي نقلوها إلينا واخذناها بيقين فوجدناها كما قالوا، والله استجاب لنا من خلالها”.

يشار إلى أن هناك العديد من الآيات القرآنية التي يمكن للمسلم أيضا أن يدعو الله بها منها قوله تعالى: "ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به" وقوله تعالى": ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم".

وحدد بعض علماء الأزهر أيضا عدد من السور القرآن منها سورة “الإخلاص” حيث يقوم المسلم بقراءتها وهي من المجربات التي لها سر كبير في تفريج الهم والكرب، كما يمكن للمسلم قراءة سورة “يس” لتسهيل الأمور، وسورة “الواقعة” لنفي صفة الفقر.

دعاء فك الكرب والهم سورة الشمس سورة الليل الشيخ محمد أبو بكر وصفة لفك الكرب

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