ضبط 1700 عبوة دوائية داخل صيدلية بدون ترخيص ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال المهم، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية، والدكتورة دعاء رمضان مدير إدارة الصيدلية بعمل حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بدائرة مركز ومدينة سمسطا.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتورعبد الرحمن محمد مديرالتفتيش الصيدلي، وشارك في الحملة كل من:الدكتورعامر الريدي والدكتور جورج أسكندر والدكتور أمير مكرم،الدكتور مصطفى محمد مفتشي الصيدلية، والعقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، ورضا عبد اللطيف كبير مفتشي مباحث التموين، والرائد حسام الريدي رئيس مباحث شرطة سمسطا

وأسفرت الحملة عن ضبط محل يستخدم كصيدلية وتبين وجود أحد الأشخاص يقوم على إدارته مزاولاً مهنة الصيدلية بدون ترخيص، وتم التحفظ على 1700 عبوة من الأدوية المختلفة، وقد تم تحرير محضر حمل رقم 8636 /جنح لسنة 2021، وإحالته لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

وفى سياق منفصل وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب،ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.