الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 1700 عبوة دوائية داخل صيدلية بدون ترخيص ببني سويف

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات  لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال المهم، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية، والدكتورة دعاء رمضان مدير إدارة الصيدلية بعمل حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بدائرة مركز ومدينة سمسطا.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتورعبد الرحمن محمد مديرالتفتيش الصيدلي، وشارك في الحملة كل من:الدكتورعامر الريدي والدكتور جورج أسكندر والدكتور أمير مكرم،الدكتور مصطفى محمد مفتشي الصيدلية، والعقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، ورضا عبد اللطيف كبير مفتشي مباحث التموين، والرائد حسام الريدي رئيس مباحث شرطة سمسطا

وأسفرت الحملة عن ضبط محل يستخدم كصيدلية وتبين وجود أحد الأشخاص يقوم على إدارته مزاولاً مهنة الصيدلية بدون ترخيص، وتم التحفظ على 1700 عبوة من الأدوية المختلفة، وقد تم تحرير محضر حمل رقم 8636 /جنح لسنة 2021، وإحالته لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

وفى سياق منفصل وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب،ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات  لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وزارة الصحة بني سويف مباحث التموين وكيل وزارة الصحة صيدلية دكتور محمد هاني غنيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

"التعليم" توضح سبب وجود الامتحانات التجريبية بالإجابات لطلاب الثانوية

وزيرة الصحة تعلن شروط دخول القادمين من الخارج الحاصلين على لقاح كورونا

بيحسبها.. كارتيرون يفكر فى الرحيل عن الزمالك مجددا

طعنه بسكين.. تفاصيل شروع طالب هندسة في قتل زميله داخل لجنة الامتحانات

الصحة العالمية تكشف تحورات كورونا بدول شرق المتوسط

حالتها «حرجة» وتتواجد في الرعاية المركزة.. تفاصيل حالة جيهان السادات الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 11 فلسطينيًا في الضفة

رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده فى القدس

إسرائيل تقترح فرض منطقة حظر جوى للطائرات المسيرة الإيرانية