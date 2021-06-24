محافظ مطروح يكرم طبيبا استخرج لفافة شعر تزن 3 كيلو من معدة مريض

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، الدكتور طارق الكاسح استشاري الجراحة العامة ومدير مستشفى مطروح العام الأسبق والفريق الطبي المصاحب له بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة والنائب رزق علوانى عضو مجلس الشيوخ والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد السوهاجى نقيب أطباء مطروح.

جاء ذلك عقب نجاح الدكتور طارق الكاسح فى إجراء جراحة نادرة لمريض يبلغ ٢٧ عاما وكان يعاني من ألم شديد في البطن حيث تم اجراء تحليل وإشاعة له أظهرت وجود كتلة ملفوفة في المعدة، وتم اجراء العملية التى استغرقت 3 ساعات ونجحت فى استئصال لفافة شعر من معدة الشاب وزنها يصل إلى 3 كيلو جرامات.

وأعرب محافظ مطروح عن شكره وفخره بالأداء المتميز لتلك العملية النادرة متمنيا لهم مزيد من التوفيق وتبادل الخبرات مما ينعكس على تطوير الاداء وتقديم خدمة طبيه متميزة لابناء مطروح .

وأكد محافظ مطروح على حرص المحافظة على تكريم النماذج المتميزة لتكون دافعا لمواصلة العمل والتميز مع استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الصحي مع العمل على تأهيل وتدريب الكوادر الطبية وسد العجز فى كافة التخصصات النادرة لتوفير الخدمات الصحية وتقديم خدمة طبية متميزة للتيسير على المواطنين .

وقدم الفريق الطبي الشكر الي محافظ مطروح على هذا التكريم وعلى دعمه المستمر والدائم لمنظومة الصحة بالمحافظة.

محافظ مطروح

محافظ مطروح

محافظ مطروح

محافظ مطروح